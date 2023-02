Què és la pesca sostenible?

Xarxes plenes de peixos (Ecoticias)

Com totes les activitats humanes, la pesca té un impacte al medi ambient. Gràcies a les normatives de la pesca sostenible, s’apunta a que es minimitzin els danys i es preservi la salut del medi marí. La pesca té un impacte al nostre medi ambient marí i no són només les poblacions de peixos les que es veuen afectades. Els hàbitats sensibles, les espècies en perill d’extinció i la cadena alimentària marina s’han de mantenir, perquè els oceans continuïn sans i siguin productius.

La pesca certificada per exemple per Marine Stewardship Council (MSC), compleix els requisits exigits perquè les poblacions de peixos no es vegin delmades, es minimitzin els impactes als ecosistemes i es dugui a terme una gestió eficaç. També és una manera d’encoratjar els pescadors a desenvolupar noves maneres de conservar el medi ambient marí per a les generacions futures.





Pilars de la pesca sostenible

Sostenibilitat de les poblacions

Cal assegurar la sostenibilitat de les poblacions, de manera que l’extracció de peixos amb finalitats alimentàries o industrials es realitzi a un nivell i amb els controls necessaris, perquè la seva continuïtat indefinida estigui garantida.

Minimitzar l’impacte mediambiental

Les operacions de pesca han de ser manejades de manera que respectin i mantinguin l’estructura, la productivitat, la funció i la diversitat dels ecosistemes en què estiguin treballant.

Gestió eficaç de la pesca

Per a ser pescadors certificats per MSC S’han de complir amb les lleis pertinents i tenir un sistema de gestió al lloc, que respongui a les circumstàncies canviants, per la qual cosa es requereixen uns certs coneixements, més enllà del sol fet de conèixer l’ofici.





Normes de pesca de l’MSC

Lluita contra la pesca il·legal

La pesca il·legal és un problema important per als ambients marins, els mitjans de subsistència i la seguretat alimentària. El programa MSC ajuda a combatre la pesca il·legal, ja que en general aquesta activitat és summament perjudicial per als ecosistemes.

Eliminar pràctiques de pesca destructives

Alguns dels pitjors problemes ambientals són causats per pràctiques de pesca destructives. Com és l’ús de verins o artefactes explosius que estan expressament exclosos del programa de certificació MSC.





Per Ecoticias