Els animals morts procedents del Zoo del Pirineu que no s’hagin pogut recuperar serviran a la ciència

Al fons, Eudald Carbonell, investigador de l’IPHES, amb el seu inconfusible barret en una de les seves recerques (IPHES-CERCA)

La Directora de la Fundació Zoo del Pirineu, Stanislava Kuspertova i el director de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Robert Sala Ramos, han signat un conveni marc de col·laboració per a impulsar activitats de recerca i socialització del coneixement, les quals estaran coordinades, en el cas de l’IPHES-CERCA, per la Dra. Palmira Saladié i el Dr. Antonio Rodríguez-Hidalgo en tant que responsables del Laboratori de Zooarqueologia i de la Col·lecció osteològica de referència.

La signatura d’aquest conveni marc formalitza una col·laboració per als propers quatre anys amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament de línies de cooperació entre ambdues institucions, sigui en forma d’intercanvi de coneixements científics i/o tècnics, de formació, d’assessorament científic, projectes de recerca, accions de divulgació o altres activitats derivades dels camps de la zooarqueologia i la tafonomia, així com el desenvolupament d’accions que siguin d’interès comú.

D’entre tot aquest conjunt d’accions que es té previst desenvolupar, en destaca la cessió de cadàvers i parts esquelètiques per a la seva incorporació a la col·lecció de referència osteològica de l’IPHES-CERCA, la qual serveix com a ajut per a la determinació de les restes arqueològiques i paleontològiques dels jaciments en els quals treballa el centre.

La Fundació Zoo del Pirineu és un centre destinat a l’educació ambiental, conservació i protecció del medi ambient, és un refugi d’animals salvatges, centre de rescat d’animals i centre de cria ubicat en el municipi de Odèn, a la comarca del Solsonès.