Quatre persones per taula a restaurants, terrasses de bars i a les reunions socials

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han anunciat el relaxament d’algunes de les mesures de caràcter temporal decretades per a contenir la propagació de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 que afecten bars i restaurants i les reunions de familiars i/o amics.

Així, a partir del pròxim dimarts als bars i cafeteries el nombre màxim de persones per taula continua sent de 2 en els espais interiors, però passa a 4 persones per taula en els serveis a l’exterior. El límit establert en aquests establiments exclou els nuclis convivents superiors.

En els restaurants es podran agrupar un màxim de 4 persones per taula, llevat que el nucli convivent sigui superior. Els clients hauran de dur la mascareta fins al moment de consumir.

Pel que fa a les reunions de treball presencials, el màxim de persones també passa a ser de 4 persones, com també el de les reunions de familiars i/o amics –llevat que el nucli convivent sigui superior–.

Xavier Espot ha afirmat que les decisions d’alleugeriment puntual estan consensuades amb el Comitè Tècnic COVID, tenint en compte la situació epidemiològica i la pressió sobre el sistema sanitari. En aquest sentit, Joan Martínez Benazet ha informat que la incidència de la pandèmia al país està disminuït lentament. La taxa de reproducció (RO) se situa en 0,87 i el percentatge de positivitat de la darrera setmana disminueix fins al 8,3%.

El cap de Govern també ha explicat que durant els pròxims dies es valorarà incloure un alleugeriment en els aforaments en els esdeveniments culturals.

Espot ha conclòs que la resta de mesures fins ara vigents es mantenen igual i que es revisaran i actualitzaran cada vuit dies seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries.