Quan s’ha d’explicar als nens la veritat del Pare Noel i dels Reis?

El Pare Noel (Getty images)

Molts són els dubtes que assalten als pares sobre quin és el moment idoni per a informar els nens que els Reis Mags o el Pare Noel en realitat no existeixen. Alguns creuen que és millor no dir res i esperar que se n’assabenten en el col·legi o en un altre lloc a través de terceres persones. Uns altres, en canvi, volen ser ells qui ho facin directament i a la seva manera.

En realitat, no hi ha un mètode millor o pitjor per a fer-ho o un moment ideal per a donar una notícia com aquesta. Òbviament, tot dependrà de la maduresa de cada nen, del que llegeixen o escolten, així com d’altres factors, com les creences religioses o les circumstàncies personals de cada família.

És cert, que són els mateixos nens els qui, a mida que creixen, comencen a qüestionar-se alguns fets concrets, com ara: com fan per a arribar a tothom la mateixa nit, com pugen els camells les escales o l’ascensor, com pot venir el Pare Noel a casa si no tenim xemeneia, com és que els reis viuen eternament, o el fet d’haver vist a aquests personatges en diferents llocs i que tinguin un aspecte físic molt diferent. Ells mateixos, per tant, quan comencen a fer-nos aquestes preguntes, ja ens estan avisant que el moment de la veritat comença a ser pròxim.

Malgrat no haver-hi una edat igual per a tots, com dèiem, la majoria de nens descobreixen la veritat entre els 8 i els 11 anys, per la qual cosa, si arribats els 11, encara no ho saben, pot ser un moment adequat ja per a fer-ho.





Quant a la manera de dir-ho, és necessari que:

– Arribat el moment, fem servir un vocabulari fàcil i comprensible per a ells.





– Responguem tots els seus dubtes i inquietuds.





– Justifiquem l'”engany” de manera que el vegin com una tradició bonica que cal continuar conservant, i no es decebin o s’enfadin per haver-los mentit durant tots aquests anys.





– Mai fer-ho enmig de les celebracions nadalenques. És millor afrontar-ho passades les mateixes (per a deixar que les gaudeixin plenament) o bé, decantar-nos per uns mesos abans de que arribin les festes.

Recordar, a més, que conèixer la veritat, no significa deixar de celebrar aquest dia amb il·lusió, sinó que simplement s’ha de gaudir de diferent manera, però sempre al costat dels éssers estimats.

Per a ajudar en aquest procés, existeixen models de cartes a internet molt maques per a fer-los entendre la situació, mantenir el secret i conservar la màgia de la celebració.