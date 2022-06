T’ho has preguntat seriosament? I em refereixo, a allò que dius desitjar ferventment. Tenir aquest cotxe, o viure en aquesta zona, o fer aquest viatge, etc. Quan ho vols? Jo he visualitzat situacions que sense cap mena de dubte no es podien realitzar i contra tot pronòstic les he aconseguit tirar endavant.

Coses que potser no depenen de tu. Però d’alguna forma s’assoleixen. La vida és fràgil. L’any passat vaig estar a punt de morir i per unes mil·lèsimes de segon em vaig rendir… de sobte vaig canviar la meva opinió i només pensava respira, respira… i no sé què va ser el que em va salvar, però aquí estic.

Respondré a la pregunta de quan ho vols? Amb un acudit: “Un feligrès després de diversos anys pregant a l’església “Déu que em toqui la loteria, Déu que em toqui la loteria…” Un dia sent una veu que li parla. – Fill meu, si de veritat vols que et toqui la loteria… almenys compra un dècim”.

M’enteneu per on va la resposta. No espereu que el miracle es dugui a terme si no poseu alguna cosa de la vostra part. Visualitzar-vos aconseguint allò que voleu i treballar per això sense obsessionar-se i sense desesperar-se.

No deixis de creure que succeirà i diverteix-te pensat que així serà. Si deixa de ser divertit, deixa de perseguir-ho i relaxa’t. Tanta felicitat ha de donar obtenir el que vols, com el camí que facis per aconseguir-ho.

