Neix Andorra Selected, una marca per atraure visitants amb alt poder adquisitiu

Andorra Turisme, impulsa el projecte Andorra Selected amb l’objectiu de millorar i internacionalitzar el perfil del turista que ens visita. La voluntat és que aquest tipus de turista realitzi estades més llargues al país i que la seva despesa mitja sigui més elevada.

“Perquè el nostre país sigui atractiu a aquest tipus de visitant s’ha de treballar en la comunicació, la millora i el creixement de l’oferta existent tot creant noves oportunitats de negoci dins d’aquest segment premium”. Així ho han explicat aquest dilluns el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres i el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, durant la presentació d’aquest nou projecte.

Criteris per formar part de l’Andorra Selected

Les empreses que formin part d’aquest projecte hauran de comptar amb el reconeixement de marques internacionals, oferir els seus serveis en almenys quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès), disposar d’un servei d’alta qualitat en el producte i en l’atenció al client, aplicar polítiques internes de qualitat, realitzar auditories constants pròpies i garantir polítiques de sostenibilitat.

Aquests criteris són globals per a totes les tipologies d’establiments que poden ser:

allotjaments

empreses que ofereixin experiències enogastronòmiques, culturals, de compres, esportives de lleure, de benestar i bellesa

agències receptives especialitzades

empreses de transports i serveis

Jurat internacional amb experts del sector

Amb l’objectiu de supervisar d’una forma independent aquesta oferta s’ha seleccionat un jurat internacional amb cinc experts que formen part dels sectors de l’hostaleria, els mitjans de comunicació, les agències especialitzades del segment premium (DMC) i el món gastronòmic.

A part d’aquest jurat, també es comptarà amb dinamitzadors experts i coneixedors del turisme premium amb una llarga trajectòria professional.

Una Comissió de Supervisió formada per Andorra Turisme i representants de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i de la CEA seran els encarregats de garantir el bon funcionament i independència del projecte, tot i que no comptaran amb dret a vot.

Punt de partida i properes actuacions

El projecte s’ha estat treballant en els darrers mesos per definir els criteris globals i específics per tipologia. Alhora, s’ha realitzat una anàlisi de possibles membres per segments, així com s’ha definit el jurat professional i internacional, que s’anirà renovant de forma periòdica.

Durant aquest estiu es realitzarà un Mistery Guest a les empreses andorranes interessades en formar part del projecte i que compleixin amb els criteris globals i específics segons la tipologia dels membres. A més, el jurat analitzarà els informes dels Mistery Guest d’aquells membres auditats que vulguin formar part del projecte, amb l’objectiu de proposar els primers membres a finals d’estiu.

De fet, s’obren dos períodes per a seleccionar i validar els possibles membres que vulguin formar part de l’Andorra Selected durant el juny i l’octubre. A part, també es realitzarà una revisió anual dels membres adherits amb l’objectiu de continuar garantint els estàndards de qualitat establerts.

Les primeres accions de promoció es posaran en marxa durant el proper mes d’octubre. En concret, es preveu la presència a la fira Adventure Travel World Summit a Lugano, Suïssa, del 3 al 6 d’octubre. També s’assistirà al Loop Mice al Tirol, Alemanya, del 13 al 16 de novembre i a l’ILTM a Cannes, França, del 5 al 8 de desembre.

Entre les principals accions comercials previstes s’organitzaran roadshows a Barcelona, Madrid i París entre els mesos de gener a març amb la intenció de presentar aquest nou projecte.

Per complementar les accions s’han previst diferents press trips a Andorra amb premsa i revistes especialitzades de França i Espanya.