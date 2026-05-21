Publicat el llibre “La Nova Reforma de 1866”, d’Oliver Vergés

Dijous, 28 de maig, farà 160 anys que el Consell General va aprovar el decret que es coneix com la Nova Reforma, un punt d’inflexió en la història d’Andorra que ha investigat, a demanda del Consell General, el doctor en història Oliver Vergés i que s’ha publicat sota el nom ‘La Nova Reforma de 1866’. L’estudi, que des d’aquest dijous ja està disponible a les llibreries, posa el focus en el paper del Consell General i en les transformacions que la Nova Reforma va comportar per al país. De fet, es pot considerar que aquest decret suposa el naixement del Consell General contemporani amb els canvis introduïts en la institució i amb l’inici d’un procés que fins aleshores no havia tingut precedents comparables.
Entre els elements més destacats de la Nova Reforma hi ha la separació, per primera vegada en la història d’Andorra, de les funcions entre els consellers generals i els consellers de comú. Aquest fet va contribuir decisivament a reforçar el Consell General com a institució autònoma, diferenciada de la dinàmica parroquial que havia predominat fins aleshores.
El treball fet per Vergés se centra a explicar qui van ser els artífexs, relata de forma exhaustiva com es va produir la consecució de la Reforma i detalla l’impacte i la vigència que va tenir a curt, mitjà i llarg termini, arribant fins avui dia.
‘La Nova Reforma de 1886’, d’Oliver Vergés, es presentarà en un acte al vestíbul del Consell General, el pròxim dijous, 28 de maig, a les 19.00 hores, coincidint amb la data exacta d’ençà de la seva aprovació, fa 160 anys.
L’edició d’aquest llibre és resultat de la col·laboració entre el Consell General i Andorra Recerca + Innovació (AR+I) que té per objectiu impulsar la divulgació de la història i la realitat política i institucional d’Andorra.