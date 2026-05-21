Encamp invertirà 1,9 M€ en millora de l’eficiència energètica dels equipaments comunals

El Comú d’Encamp ha aprovat la construcció d’una instal·lació fotovoltaica a les cobertes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i de l’escola bressol els Esquirolets, una actuació estratègica del mandat en matèria de sostenibilitat i transició energètica, que se suma a les ja iniciades anteriorment, com per exemple el canvi de l’enllumenat públic i edificis comunals a tecnologia LED i sensors de moviment, o el canvi per l’aerotèrmica com a sistema de calefacció en alguns edificis comunals, entre altres.
Tal com ha explicat la cònsol major, Laura Mas, “el projecte va més enllà de la instal·lació de plaques solars i suposa un pas ferm en la transformació del model energètic comunal”, alineant-se amb la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (LITECC).
La nova instal·lació permetrà generar energia renovable de proximitat aprofitant superfícies existents, amb una producció anual estimada de 394.320 kWh, que cobrirà aproximadament el 35% del consum elèctric del CESE. Pel que fa a l’aigua calenta, es preveu cobrir entre un 35% i un 40% de la demanda del complex.
Aquesta actuació comportarà una reducció significativa de la dependència energètica exterior, del consum d’energia fòssil i de les emissions, així com una disminució dels costos energètics futurs.
El projecte forma part d’una estratègia global basada en la jerarquia d’actuacions marcada per la LITECC: primer l’estalvi energètic, després la millora de l’eficiència dels edificis i, finalment, la incorporació d’energies renovables.
Pel que fa a la viabilitat econòmica, els estudis tècnics preveuen un retorn de la inversió en un termini aproximat de 8 a 9 anys.
Després del corresponent concurs públic nacional, els treballs s’han adjudicat a l’empresa guanyadora del concurs SIDECO SL per un import de 692.440,59 euros.
Altres inversions en matèria d’eficiència energètica seran el canvi de climatització de l’edifici de casa comuna, treballs adjudicats a l’empresa guanyadora del concurs AGEFRED, SL, per un import de 782.807,28 € i els treballs d’optimització global del sistema de climatització del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, adjudicats a l’empresa guanyadora del concurs AGFS, SA, per un import de 519.816,47 €.
La consellera d’Infraestructures i Manteniment, Sabrina Grégoire, ha remarcat que “el comú invertirà 1,9 milions d’euros en actuacions per a millorar l’eficiència energètica” i ha afegit que “són millores clarament destinades al confort dels usuaris i dels treballadors comunals, així com a la reducció del consum energètic dels equipaments comunals”
Remodelació de la planta baixa de casa comuna, el servei de tràmits i l’espai d’exposicions
El Comú d’Encamp ha presentat el projecte de reforma de la Casa Comuna, una proposta arquitectònica que té com a objectiu transformar l’edifici administratiu en un espai més acollidor, funcional i connectat amb la ciutadania, inspirat en la identitat, la història i el teixit social de la parròquia.
Sota el concepte “Un refugi per a tothom”, el projecte parteix de dos conceptes clau: el refugi i la reunió, que esdevenen els eixos vertebradors de tota la proposta.
La proposta s’inspira en elements tradicionals com els orris, construccions de pedra seca que històricament servien de refugi a la muntanya i que simbolitzen protecció, comunitat i arrelament al paisatge.
Alhora, recupera la idea de la reunió al voltant del foc, un element central de la cultura encampadana, per a crear espais que fomentin la interacció, el diàleg i els vincles entre persones.
Aquest doble concepte es tradueix en una arquitectura contemporània amb materials naturals com la pedra, la fusta i la vegetació, que aporten calidesa i identitat a l’edifici.
El projecte aposta per posar el ciutadà i el treballador al centre del disseny, transformant la Casa Comuna en un entorn més humà i accessible.
Entre les actuacions destacades, s’hi inclouen:
- Zones d’atenció més properes i humanitzades, amb “illes de proximitat” que afavoreixen la comunicació directa.
- Millora de la llum natural, aprofitant els grans finestrals per a crear espais més saludables i confortables.
- Nous espais polivalents, com una sala d’exposicions flexible, preparada per a acollir activitats culturals i institucionals.
- Reorganització dels espais de treball, per a optimitzar la funcionalitat i la circulació interna.
La intervenció es planteja en diferents fases per a garantir el manteniment de l’activitat administrativa durant les obres. La primera actuació se centrarà en el vestíbul i l’atenció al públic, mentre que la segona abordarà la reforma integral de les oficines i espais interiors.
La proposta ha estat desenvolupada per l’equip format per Miquel Mercè Arquitectes i MODO Espais Creatius, professionals amb una llarga trajectòria en projectes d’arquitectura, interiorisme i rehabilitació, tant en l’àmbit públic com privat.
El projecte preveu una inversió estimada de 222.709,16 €, amb actuacions que inclouen millores en instal·lacions, confort acústic i eficiència energètica i serà executat per l’empresa guanyadora del concurs, SIDECO SL.
Aprovats els protocols per a prevenir i actuar contra l’assetjament laboral i sexual
El Comú d’Encamp ha aprovat avui dijous, al consell de comú, dos nous protocols destinats a prevenir, detectar i actuar contra situacions d’assetjament en l’entorn laboral, amb l’objectiu de garantir un espai de treball segur i respectuós per a totes les persones treballadores.
Es tracta del Protocol de prevenció i actuació contra l’assetjament laboral o psicològic i del Protocol de prevenció i abordatge contra l’assetjament sexual, per raó de sexe i altres conductes discriminatòries. Tot i respondre a marcs normatius diferents, ambdós comparteixen una mateixa finalitat: “assegurar un entorn professional lliure de violència, intimidació i discriminació”, tal com ha afirmat la consellera Sílvia Ramond.
L’adopció d’aquests protocols dona compliment a un dels objectius previstos en el Pla d’igualtat 2023-2026 del Comú d’Encamp, aprovat l’any 2023, i reforça el desenvolupament de mesures concretes en matèria de prevenció i protecció dels drets de les persones treballadores.
Els nous instruments estableixen mecanismes clars per a prevenir aquestes conductes i intervenir-hi de manera rigorosa, confidencial i imparcial, tenint en compte que qualsevol forma d’assetjament vulnera drets fonamentals com la dignitat, la integritat i la salut, i impacta directament en el benestar laboral i el funcionament dels serveis públics.
A més, aquest pas s’alinea plenament amb els eixos del Pla d’Igualtat quadriennal impulsat conjuntament pels comuns, el Govern i l’Institut Andorrà de les Dones, consolidant una acció coordinada a nivell institucional en favor de la igualtat i la no-discriminació.
Nomenaments al Consell d’Administració de Gasopas
El consell de comú ha acordat nomenar Alba Gomes Moreno, a proposta del grup polític Units per al Progrés, i a Eduardo Ricardo Garcia Garcia pel grup polític Avancem.