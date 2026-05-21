“Compromís del Govern en desenvolupar polítiques que afavoreixen la protecció i el benestar dels infants i joves”

Aquest vespre de dijous la Sala d’exposicions del Govern ha acollit un acte –organitzat pel Ministeri d’Afers Socials– que ha posat en valor la tasca educativa que duen a terme els centres d’atenció als infants i adolescents, a través de la presentació del conte “El viatge de l’Elin al CRAE”, impulsat per la llar La Xicoia de la Seu d’Urgell. En la seva intervenció, la ministra Trini Marín, ha reafirmat el compromís del Govern en desenvolupar polítiques que afavoreixin la protecció i el benestar dels infants i joves, apostant en recursos, formació, i en equips multidisciplinaris amb l’objectiu d’oferir una resposta coordinada i de qualitat.
En referència als menors tutelats, Marín ha ressaltat la funció que tenen els recursos residencials, que va més enllà d’espais d’acollida, i són llars temporals on els infants i adolescents poden recuperar estabilitat, confiança i esperança. En aquest sentit, la ministra d’Afers Socials ha posat de relleu que els centres residencials d’acció educativa són espais on els menors poden sentir-se segurs, escoltats i cuidats, en un entorn proper i estable que els ajuda a recuperar l’autoestima i construir vincles positius, tot rebent una atenció personalitzada.
Trini Marín també ha destacat la feina que es fa des del CREI, el Centre Residencial d’Educació Intensiva; un centre especialitzat per a adolescents que viuen situacions especialment complexes, que necessiten un acompanyament més intensiu. “Des del CREI es treballa perquè cada jove pugui trobar estabilitat, suport emocional i noves oportunitats, sempre des de la proximitat, la comprensió i el respecte pel seu procés personal”, ha exposat Trini Marín.
La ministra d’Afers Socials ha posat de relleu, també, que es disposa de pisos per a menors tutelats i extutelats pel Govern i recursos d’emancipació per als joves que inicien el camí cap a la vida adulta, on se’ls ofereixen suport, orientació i eines perquè puguin guanyar autonomia, confiança i seguretat per a construir el seu futur amb esperança i dignitat.
En l’acte d’aquesta tarda també s’ha celebrat una taula rodona amb la participació de Jordi Planella, degà dels estudis de psicologia i ciències de l’educació a la UOC, i catedràtic de pedagogia social; Joan Badias, cap del CRAE La Gavernera d’Andorra; Laura Boixadera. Coordinadora del Servei Socioeducatiu per a Adolescents i Joves d’Andorra; i Núria Martín, coordinadora del CREI d’Andorra de la Fundació Mercè Fontanilles i Resilis. L’acte ha comptat amb la participació de la Delegada del Govern de la generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives.