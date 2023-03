PS SDP + assegura que “inicia el camí per a fer realitat el canvi que reclama la ciutadania d’Andorra”

La candidatura territorial de PS Progressistes SDP + a Andorra la Vella (PS Progressistes)

PS SDP + ha iniciat aquesta tarda, a les 15 hores, la campanya electoral per a les eleccions del 2 d’abril com “l’única alternativa real al canvi que Andorra necessita i que la ciutadania reclama arran de la mala gestió duta a terme pel Govern de DA durant les darreres legislatures i que ha portat al país a la pitjor crisi de poder adquisitiu de la nostra història”, asseguren des de l’aliança d’esquerres.

La candidatura nacional, encapçalada pel candidat a cap de Govern de PS SDP +, Pere López, ha fet la tradicional enganxada de cartells a la plaça Rebés d’Andorra la Vella, acompanyada pels membres de la llista territorial a la capital, Joaquim Miró i Marian Sanchiz, Begoña Montes, Nelida Garcia i Maria Nazzaro. López ha destacat l’oportunitat històrica que té Andorra de fer el canvi i ha apel·lat a electors i electores descontents anar a votar el 2 d’abril. “Que tinguin molt en compte que sense voler-ho no acabi sent un vot perquè les coses continuïn igual”.

L’enganxada de cartells de PS SDP + també s’ha celebrat a Sant Julià de Lòria, on el candidat Gerard Alís ha subratllat que la parròquia laurediana ha estat la gran oblidada del Govern i que cal aprofitar aquesta oportunitat històrica de canviar la política en benefici de Sant Julià.

A la Massana, Michel Moliné ha remarcat la ferma voluntat de treballar per a millorar la parròquia, on un dels elements claus és la construcció del desviament que tants anys es porta reclamant i que no ha arribat durant aquestes legislatures de Govern de Demòcrates.

A Escaldes-Engordany, els candidats de la parròquia també han remarcat que “el canvi de la majoria” és l’únic que pot ser una realitat al país i que cal la participació dels electors per al 2 d’abril. Pérez ha destacat la importància de fer de la parròquia un referent a nivell social i amb grans projectes d’habitatge a preu assequible, entre altres mesures que porta al programa PS SDP +.

La candidatura nacional també ha fet l’enganxada de cartells a Canillo per a tenir la màxima presència possible al país, tot i no presentar una llista territorial.





Inici de campanya a Encamp i a Ordino

A les 15 hores també s’ha dut a terme l’enganxada de cartells a Encamp i Ordino per part de les candidatures de PS + Agrupament Encampadà i PS + X’Ordino, respectivament.

La candidatura a Encamp i al Pas de la Casa, encapçalada per Marta Pujol i Susagna Venable, ha argumentat que treballarà per a recuperar el benestar i la seguretat econòmica per a tothom, així com garantir els drets i llibertats i fer propostes valentes per a resoldre els problemes de la població amb mesures valentes per a garantir el dret a un habitatge digne i amb propostes per al benestar econòmic de les famílies, i amb un projecte sòlid que inclou moltes mesures i propostes pel que fa a la salut, el treball, la cultura, l’educació, i la sostenibilitat ambiental, territorial, social i cultural.

Pel que fa a Ordino, Jean Michel Armengol i Pere Mas, acompanyats per les membres que conformen la candidatura de PS + X’Ordino han apel·lat al “vot útil per a fer un front comú per aturar la construcció del laboratori P3 a la parròquia”. Així mateix, PS + X’Ordino aposta pels habitatges a preu assequible a la parròquia i per a posar al mercat de lloguer els pisos buits que hi ha actualment.