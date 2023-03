Liberals enganxa els cartells electorals a tot el país

Liberals en l’enganxada de cartells a Encamp amb el candidat nacional Josep Maria Cabanes, a l’esquerra (Liberals)

Liberals ha arrencat la campanya electoral amb l’enganxada de cartells a Sant Julià de Lòria a les 15 hores. Els candidats de la nacional, com també els de les territorials, han visitat totes les parròquies per a donar el tret de sortida a la campanya amb la tradicional penjada de cartells. En el marc de l’enganxada dels diferents pòsters de cada parròquia, també s’ha desvetllat l’eslògan de campanya que és ‘Primer, Andorra’, per a tornar a posar el país i les persones al centre de les decisions polítiques, indiquen fonts de Liberals.

Al llarg del recorregut la comitiva blava ha visitat Santa Coloma, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, el Pas de la Casa, Canillo, Encamp, Ordino i la Massana. Els candidats han repartit fulletons amb els 10 punts principals del programa electoral. De fet, com a novetat, enguany s’ha optat per a fer el programa en format digital, el qual es podrà descarregar des de la pàgina web cabanes2023.com i també a través dels codis QR impresos en els cartells electorals i també en els esmentats fulletons.

L’objectiu és reduir el paper com un acte de responsabilitat mediambiental i aprofitar la tecnologia per a arribar a tots els electors. El candidat a cap de Govern, Josep Maria Cabanes, s’ha mostrat “il·lusionat i amb moltes ganes i forces d’encarar aquesta campanya electoral. L’onada blava ja està en marxa arreu del país i les sensacions són bones”, ha remarcat Cabanes.