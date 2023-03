Esquí: Andorra tanca unes Finals èpiques

Mikaela Shiffrin, guanyadora de l’eslàlom de les finals de la Copa del Món Andorra 2023 (Oriol Molas)

La millor esquiadora de la història, Mikaela Shiffrin, ha tancat amb una victòria a la cursa d’Eslàlom de les Finals de la Copa del Món de Grandvalira una temporada de rècords absoluts. La nord-americana ha aixecat aquest diumenge a Soldeu el Globus de Cristall Overall, el 5è de la seva carrera, sumant 2.206 punts, amb la qual cosa ha fulminat el seu propi rècord per una diferència de només dos punts, que mantenia des de 2019 a Soldeu.

Shiffrin ha sortit a la cursa d’aquest diumenge amb el Globus de Cristall de la categoria d’Eslàlom Gegant assegurat, guardó que no obtenia precisament des del 2019 a Soldeu (igual que el d’Eslàlom que va recollir aquest dissabte).

Tot i tenir-lo a la butxaca, l’esquiadora s’ha mostrat imbatible i ha acabat emportant-se la victòria de la cursa, que ha dominat des de la primera mànega. Amb aquest triomf suma 21 victòries en GS al seu palmarès, i grava una nova fita a l’Avet: és la corredora que acumula més victòries en proves d’Eslàlom Gegant de la història de la Copa del Món. La nord-americana es queda amb els grans moments viscuts durant la temporada però ha remarcat que vol mantenir els “peus a terra” per a tornar a treballar. “No estic segura si hi haurà altres rècords o el que pugui passar, però estic preparada per a treballar i lluitar per a ser al cim del podi”.

La segona i la tercera plaça de la categoria ha estat condicionada pels resultats de la cursa. Aquests llocs depenien de sis corredores, però finalment, la primera mànega, on han quedat desclassificades Petra Vlhova, Frederica Brignone i Sara Hector, ha definit els resultats finals. D’aquesta manera, el podi absolut d’Eslàlom Gegant s’ha completat amb la suïssa Lara Gut-Behrami en segona posició i la italiana Marta Bassino en tercera. Pel fa el resultat de la prova acollida a Andorra, ha ocupat la segona posició la noruega Thea Louise Stjernesund, que ha aconseguit un gran resultat amb tan sols una diferència de 6 centèsimes de Shiffrin, i la canadenca Valérie Grenier.

L’últim dia de l’esdeveniment d’esquí alpí a Andorra també marca el final en la carrera de la francesa Tessa Worley. L’esquiadora es retira als 33 anys després d’aconseguir en la seva trajectòria 2 Globus de Cristall en la categoria Eslàlom Gegant i 16 victòries en total. La corredora ha destacat que les seves finals aquí a Andorra “han estat genials. Els francesos ens sentim com a casa i he notat que moltes persones han vingut a donar-me suport. El públic ha estat amb mi fins a l’última porta de la meva carrera”.





Globus de Cristall en SL per a Lucas Braathen

L’Eslàlom masculí ha estat una de les proves més renyides de la setmana, ja que era la que decidia el guanyador de la disciplina. Finalment se l’ha endut el noruec Lucas Braathen, tot i que la cursa a l’Avet l’ha guanyada el suís Ramon Zenhaeusern després d’un emocionant duel final en el qual ha superat el noruec per tan sols 6 centèsimes. El tercer ha estat el també noruec Henrik Kristoffersen, mentre que el suís Daniel Yule, que també tenia opcions d’obtenir el Globus de Cristall, ha caigut en la segona mànega. En la classificació general d’Eslàlom, la segona posició ha estat per a Kristoffersen i la tercera per a Zenhaeusern, que ha pogut entrar al podi gràcies a la victòria d’aquest diumenge.

Lucas Braathen, que ha aconseguit a Soldeu el seu primer Globus de Cristall de la seva carrera, s’ha quedat sense paraules després d’aixecar el trofeu: “No sé què dir, em venen al cap els moments durs i els bons moments que he passat, tots els amics i familiars que han estat al meu costat, i sobretot el meu pare, i ara només vull tornar a casa per a compartir-ho amb ells”. De la seva banda, Zenhaeusern també s’ha mostrat emocionat de poder acabar amb victòria una temporada que havia començat en 25a posició. A més, ha elogiat les pistes i la infraestructura de l’estació i ha assegurat que li encantaria poder acabar la seva carrera en uns Campionats del Món a Andorra el 2029.





Nou èxit organitzatiu avalat per la FIS

Andorra ha tornat a demostrar la seva capacitat per a organitzar esdeveniments esportius al més alt nivell. Corredors, entrenadors i màxims responsables de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) han reconegut de nou la bona feina feta durant les Finals de la Copa del Món d’esquí alpí de Grandvalira.

El secretari general de la FIS, Michel Vion, ha assegurat que les Finals Andorra 2023 “fins i tot han superat les expectatives que teníem quan vam decidir tornar”. “Ha estat una setmana formidable, cada dia amb un repte, amb molt bones competicions i molt bon ambient: heu fet una molt bona feina”. Pel que fa a la candidatura per als Campionats del Món del 2029, Vion ha manifestat que les Finals han estat “la millor ocasió per a mostrar el que sou capaços de fer”, i ha encoratjat l’estació a “continuar progressant i a estar preparats”, ja que es tracta d’un esdeveniment “10 vegades més gran que unes Finals”.

Markus Waldner, director de la Copa del món masculina ha afirmat que “podeu estar molt orgullosos perquè un cop més el comitè organitzador ha demostrat que pot tirar endavant esdeveniments del més alt nivell”, i ha afegit que “teniu totes les cartes correctes per a aconseguir uns Campionats del món”. De fet, Waldner ha elogiat no només l’Hospitality, “on heu deixat el llistó realment molt alt”, sinó també els traçats de les pistes i la professionalitat de l’equip tècnic i de cadascun dels voluntaris, “que malgrat els reptes que ha posat la meteorologia han preparat unes curses realment del més alt nivell”.

Per la seva banda, el cap de Govern en funcions, Xavier Espot, ha valorat “una vegada més la capacitat d’organització i d’hospitalitat”, ha fet un agraïment especial als voluntaris i s’ha mostrat content “de posar el nostre granet de sorra des del Govern per fer a possible aquest esdeveniment que té un enorme impacte econòmic, social i mediàtic”. També ha assegurat que “després d’aquestes segones Finals de la Copa del Món anem sumant punts de cara a aquesta gran fita que tenim planejada, la celebració dels Campionats del Món el 2029”.





Més de 6.000 espectadors tant dissabte com diumenge

A manca dels recomptes definitius, el director general de les Finals 2023, David Hidalgo, ha destacat que s’ha penjat el cartell de complet tots els dies de competicions i ha avançat que s’ha superat de llarg la xifra dels 6.000 espectadors tant dissabte com diumenge, unes xifres “espectaculars” i “una demostració de la resposta que ha tingut la societat envers un esport tan important com és l’esquí”. Hidalgo ha dit que la valoració de les Finals és “excel·lent” i que “fins i tot ens hem superat respecte al 2019”, ja que “els comentaris de tothom han estat unànimes elogiant l’esdeveniment. Per tant, és un èxit col·lectiu, de tota Andorra, i ara hem de seguir treballant per a assolir objectius encara més ambiciosos”.