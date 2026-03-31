Protecció Civil activa una prealerta per nevades i perill d’allaus elevat, a partir de dimecres, al nord del país

El Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta arran de l’avís taronja emès pel Servei Meteorològic Nacional (SMN) per un episodi de nevades que afectarà principalment el nord del país a partir d’aquest dimecres al migdia. El fenomen vindrà acompanyat de vent fort, amb avís groc arreu del territori, que podria persistir fins divendres, donant continuïtat a les ratxes que ja s’estan registrant aquests darrers dies.
Segons la previsió meteorològica, la pertorbació Erminio continuarà aportant vent de component nord, amb ràfegues que poden assolir els 70 km/h als fons de vall i fins als 100 km/h als cims. A partir de dimecres al migdia, un front associat estendrà les nevades a tot el territori fins dijous al matí, moment en què tornaran a restringir-se al nord del país. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.200 metres, pujant puntualment fins als 1.500 metres dimecres al vespre, abans de tornar a baixar durant la nit i matinada.
Pel que fa a l’acumulació de neu, s’esperen gruixos significatius, especialment a les zones d’alta muntanya. En el conjunt de l’episodi es poden registrar fins a 40 centímetres a 1.500 metres, 55 centímetres a 2.000 metres i més de 65 centímetres a partir dels 2.500 metres, amb acumulacions que als cims poden arribar als 70 centímetres en 24 hores i als 100 centímetres en 48 hores.
Davant d’aquest escenari, s’elevarà a nivell 4 sobre 5 el perill d’allaus al nord del país, considerat perill fort. El vent intens, a més de reduir la visibilitat a les parròquies i cotes altes, afavorirà la formació de plaques de neu i l’increment del risc d’allaus. Per aquest motiu, Protecció Civil recomana limitar les activitats i sortides a la muntanya i prioritzar exclusivament els recorreguts habilitats per les estacions d’esquí.
A la xarxa viària, es demana a la ciutadania que limiti els desplaçaments sempre que sigui possible i que extremi les precaucions al volant a les zones d’afectació. L’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) mantindrà una vigilància activa i podrà efectuar tirs preventius d’allaus a les zones més exposades del territori si les condicions ho requereixen.
Pel que fa al vent fort, Protecció Civil recorda la importància de retirar o assegurar els objectes situats a balcons i terrasses que puguin caure, tancar portes i finestres i evitar activitats a l’exterior, especialment, sortides a la muntanya. També es recomana limitar els desplaçaments a peu o amb vehicle i tenir especial cura dels col·lectius més vulnerables.
Finalment, davant la previsió de nevades, es recomana anticipar els desplaçaments, consultar l’estat de la xarxa viària a través de l’aplicació de mobilitat i els canals oficials, i assegurar-se que els vehicles disposen dels equipaments especials obligatoris. Sempre que sigui possible, es fa una crida a prioritzar l’ús del transport públic i evitar l’ús del vehicle privat.
Tots els departaments implicats –Servei Meteorològic, Protecció Civil, Mobilitat, COEX i els cossos especials– romanen atents a l’evolució de la situació. Les previsions meteorològiques es poden consultar al web www.meteo.ad i el recull de recomanacions davant episodis de neu, glaçades i vent està disponible al web de Protecció Civil.