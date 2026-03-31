La 15a Cursa Popular Illa Carlemany se celebrarà el diumenge, 17 de maig

La 15a edició de la Cursa Illa Carlemany se celebrarà el pròxim diumenge, 17 de maig. Així ho ha anunciat el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, juntament amb la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, durant la presentació de la prova. Aquesta cursa s’emmarca en les accions de la Campanya nacional de promoció de l’activitat física ‘Mou-te per la teva salut’.
Les inscripcions es podran fer en línia des d’aquest dimecres i fins al 30 d’abril a www.esportperatothom.ad i de l’11 al 16 de maig, presencialment, al centre comercial Illa Carlemany, dies en que es podran recollir in situ el dorsal i la samarreta. El preu de la inscripció és 5 euros per a adult (inclou dorsal amb xip i samarreta amb els obsequis) o de 2 euros (només amb el dorsal amb xip). En el cas dels infants, el preu és de 3 euros (inclou dorsal amb xip i samarreta amb els obsequis) o gratuït només amb dorsal amb xip.
Enguany, els beneficis de la compra de les samarretes es destinaran a fer que l’esport arribi a tothom i a garantir que joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur. Aquesta acció s’emmarca, segons Alain Cabanes, en la voluntat de posicionar Andorra com el primer país 100% actiu.
En aquest sentit, la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez ha apuntat els beneficis que es deriven de la pràctica esportiva, tant per a la salut física com mental en les diferents etapes del cicle vital. Així doncs, ha assenyalat un augment progressiu de la pràctica d’esport al país, segons els darrers indicadors de l’Enquesta nacional de salut, ja que pràcticament la meitat de la població manifesta fer activitat física moderada o intensa en el seu temps de lleure.
La cursa inclou dos tipus de recorregut, com cada any, amb la voluntat d’animar a tota la població a participar-hi. La cursa popular de 5 quilòmetres (10.30h), que correspon (alhora) Campionat d’Andorra de 5 km masculí, i la cursa popular de 2 quilòmetres (10.40h) pensada per al públic familiar (per a adults i infants). La sortida, en ambdós casos, serà davant del centre comercial Illa Carlemany, carrer Consell de la Terra d’Escaldes-Engordany, i la meta estarà situada al Parc Central d’Andorra la Vella.
Igual que l’any passat, es donaran premis als millors corredors adults i infantils no federats de la cursa de dos quilòmetres. I, en el cas de la cursa de cinc quilòmetres, es premien els millors federats de la categoria masculina (corresponen al Campionat d’Andorra) i de la femenina, així com els corredors no federats que facin els tres millors temps (masculí i femení).
Amb la voluntat d’estimular la participació de les escoles es reconeixerà a les 3 escoles de primera ensenyança i 1 de segona ensenyança com a escoles més actives amb el trofeu ‘Escola Activa’ i un premi d’entre 300 i 400 euros en material esportiu escollit per l’escola. Així mateix, i entre tots els participants majors d’edat comprin dorsal amb xip de cronometratge i finalitzin la cursa, es realitzarà un sorteig de 15 targetes regal illa Carlemany de 150 euros.
Pel que fa a l’organització de la cursa, el secretari d’Estat de Joventut i d’Esports ha recordat que igual que en edicions anteriors s’han impulsat accions per a promocionar la sostenibilitat i reduir al màxim la petjada ecològica de la prova. D’aquesta manera, la hidratació per a la cursa es concentrarà al Parc Central amb l’habilitació de diversos punts estratègics per a minimitzar la generació de residus en forma d’ampolles d’aigua. A més, els trofeus que s’entregaran estan dissenyats amb material reciclat i els obsequis també seran d’un material lliure de substàncies químiques industrials. Finalment, la comunicació amb els centres escolars es farà de forma digital per a minimitzar l’ús del paper.
La cursa compta amb la col·laboració del Centre comercial Illa Carlemany, els comuns d’Andorra la Vella i
Escaldes-Engordany, el Comitè Olímpic Andorrà, la Federació Andorrana d’Atletisme, FlaixAND, Pal Arinsal, Ràdio i Televisió d’Andorra, Centre de Formació Professional i l’Àrea de promoció de la joventut i el voluntariat del Govern i Creu Roja Andorrana.