S’inicia la campanya de la declaració de l’IRPF corresponent al 2025

La campanya de la declaració de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al 2025 comença aquest dimecres, 1 d’abril, i s’allargarà fins al dimecres 30 de setembre. A partir de demà els obligats tributaris podran consultar, acceptar o modificar la proposta de liquidació que ha emès el Departament de Tributs i de Fronteres a través de la Seu Electrònica del Govern.
En aquesta campanya, que és l’onzena i ja forma part del calendari de les obligacions fiscals dels ciutadans, el Departament de Tributs i de Fronteres ha emès un total de 54.480 propostes de liquidació, i s’estima que seran 29.000 les persones que presentin la declaració de l’IRPF, aquelles que tenen l’obligació de presentar-la.
Del total de les propostes de liquidació que s’han emès 30.584 són de resultat zero, 18.466 tenen resultat a pagar i 5.430 persones tenen resultat de retornar. Els ingressos resultants de la campanya s’estima que arribaran als 39 milions d’euros. En total, es preveu recaptar en concepte d’IRPF més de 93 milions d’euros, tenint en compte les retencions mensuals o trimestrals de les rendes del treball, de les retencions trimestrals del capital mobiliari, pagament a compte que fan els empresaris i el pagament a compte de les transmissions immobiliàries. Aquest import es preveu que sigui superior, en concret de 13 milions més, del que es va recaptar en relació amb l’exercici de 2024.
Pel que fa a la modalitat de la presentació, es preveu que més d’un 85% dels obligats tributaris ho faci a través de la Seu Electrònica.
Nous imports per a les reduccions
Les noves reduccions, especialment en matèria d’habitatge, responen a la voluntat de l’Executiu de facilitar l’accés a un habitatge digne, incentivar el lloguer a preu assequible i donar suport a les famílies, en el marc de la Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, tal com ha explicat el ministre de Finances, Ramon Lladós.
En primer lloc, s’incrementa la reducció per l’adquisició d’habitatge habitual i permanent, que passa de 1.000 a 5.000 euros anuals. A tall d’exemple, una parella que paga a mitges una hipoteca de 8.400 euros l’any pot deduir-se 2.100 euros cadascun en la seva liquidació, és a dir, el 50% de la quantitat que s’han repartit a parts iguals.
Seguint en matèria d’habitatge, les persones arrendadores que lloguin els immobles a preu assequible també poden beneficiar-se d’una reducció fiscal de fins a 5.000 euros en la declaració amb les mateixes limitacions de quantia que la reducció per habitatge habitual i permanent.
Respecte als fills a càrrec menors de 25 anys i amb ingressos inferiors o iguals al salari mínim interprofessional, la reducció augmenta de 750 a 1.000 euros per fill. En el cas de parelles, l’import es reparteix equitativament, amb una reducció de 500 euros per persona. A més, s’introdueix una reducció de màxim 300 euros per al pagament de matrícules d’estudis superiors a descendents, a repartir igualment entre les persones que tinguin dret a aquesta reducció.
També s’amplia la reducció per ascendents a càrrec majors de 65 anys, que passa de 750 a 1.000 euros, sempre que la persona a càrrec no percebi uns ingressos superiors al salari mínim interprofessional.
El mes de setembre, el darrer mes que es permet fer la declaració, es presenten més del 60% de les declaracions, per la qual cosa el departament encoratja als residents a anticipar-se i no esperar al darrer moment per a fer la declaració de l’IRPF, sobretot aquells que ho facin de manera presencial, i així poder facilitar-ne la gestió.