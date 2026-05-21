Protecció a la infància: 314 menors han estat atesos pels serveis corresponents durant l’any passat

Durant l’any 2025, un total de 314 menors han estat atesos pels serveis corresponents, fet que suposa una disminució del -8,2% en relació amb l’any anterior. Aquest conjunt de menors pertanyen a 233 famílies, una xifra que representa una disminució del -5,3% respecte al 2024. Per franges d’edat, destaca especialment la disminució registrada entre els infants d’11 a 15 anys, amb 114 menors atesos, xifra que representa una disminució del -10,2% en comparació amb l’any anterior.
La taxa d’infants beneficiats, que mesura la proporció de menors atesos en relació amb la població infantil total, ha experimentat també una lleugera disminució. Per a l’any 2025, aquesta taxa se situa en el 2,54%, és a dir, 0,20 punts percentuals per sota del valor registrat al 2024.
Finalment, durant l’any 2025, s’han registrat un total de 71 infants o adolescents tutelats, cinc menys que l’any anterior, i 1 nen adoptat.