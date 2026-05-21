Detenen una treballadora sospitosa d’haver-se apropiat de diners de cobraments en efectiu

La Policia ha detingut, aquest dijous al matí, a Escaldes-Engordany, una dona de 47 anys com a presumpta autora de delictes contra la Funció Pública i contra la seguretat en el tràfic jurídic. Se la investigava arran que, durant el mes d’abril, es constatessin algunes irregularitats en la gestió de la caixa en el seu lloc de treball. La dona s’hauria apropiat de més de 900 euros en diversos cobraments en efectiu. En alguns casos hauria emès el rebut i, posteriorment, hauria anul·lat el cobrament.
En d’altres, no hauria donat rebut i s’hauria quedat els diners directament. La detinguda ja ha passat a disposició judicial. L’assumpte, per tant, ja està judicialitzat mentre la investigació continua oberta.