Arrestat per positiu en alcoholèmia i veure’s involucrat en un accident

La matinada d’aquest dijous, la Policia ha detingut un conductor de 66 anys amb una taxa d’alcoholèmia d’1,87 arran d’un accident de circulació de danys materials a la Massana. L’home, que circulava en sentit ascendent per l’avinguda del Ravell, ha perdut el control del vehicle i ha xocat contra un altre vehicle que estava estacionat a la part dreta de la calçada.
Per altra banda, els darrers dies, a la frontera francoandorrana, un altre home, de 34 anys, ha estat arrestat en possessió de 0,56 grams de cocaïna quan accedia al país.