Pros i contres de torrar el pa

Unes llesques de pa torrat (Getty Images)
El pa és un dels aliments més universals i quotidians. Des de fa segles acompanya la majoria d’àpats i adopta formes diverses arreu del món. Una de les maneres més habituals de consumir-lo és torrat, ja sigui amb oli, mantega, melmelada o acompanyant plats salats. Ara bé, torrar el pa té avantatges i també alguns punts en contra que val la pena conèixer.

Beneficis de torrar el pa

  1. Millora de la textura i el gust
    En torrar-se, el pa adquireix una textura cruixent i un sabor més intens gràcies a la reacció de Maillard, que caramel·litza parcialment els sucres i les proteïnes de la crosta.

  2. Digestibilitat més gran
    Algunes persones troben que el pa torrat és més lleuger de pair, ja que la calor redueix lleugerament la humitat i pot fer que l’estómac el digereixi amb més facilitat.

  3. Allargament de la vida útil
    El pa que ha començat a endurir-se pot recuperar atractiu quan es torra, de manera que es redueix el malbaratament alimentari.

  4. Base versàtil
    Una llesca torrada és una bona base per a nombrosos ingredients, des d’un esmorzar dolç fins a unes tapes salades.



Inconvenients de torrar el pa

  1. Pèrdua de nutrients
    Algunes vitamines del grup B, especialment la tiamina, es poden veure parcialment degradades per l’exposició a temperatures altes.

  2. Formació d’acrilamida
    Si el pa es torra en excés i queda molt fosc, pot aparèixer acrilamida, una substància química que en altes quantitats es considera potencialment perjudicial per a la salut.

  3. Digestió més lenta si es torra massa
    Un pa excessivament ressec pot resultar més feixuc i difícil de mastegar, sobretot per a persones amb problemes dentals o digestius.

  4. Augment de la sequedat
    El torrat elimina humitat, cosa que pot accentuar la sensació de set i fer necessari acompanyar-lo amb begudes o aliments més humits.

