Pros i contres de torrar el pa

El pa és un dels aliments més universals i quotidians. Des de fa segles acompanya la majoria d’àpats i adopta formes diverses arreu del món. Una de les maneres més habituals de consumir-lo és torrat, ja sigui amb oli, mantega, melmelada o acompanyant plats salats. Ara bé, torrar el pa té avantatges i també alguns punts en contra que val la pena conèixer.
Beneficis de torrar el pa
- Millora de la textura i el gust
En torrar-se, el pa adquireix una textura cruixent i un sabor més intens gràcies a la reacció de Maillard, que caramel·litza parcialment els sucres i les proteïnes de la crosta.
- Digestibilitat més gran
Algunes persones troben que el pa torrat és més lleuger de pair, ja que la calor redueix lleugerament la humitat i pot fer que l’estómac el digereixi amb més facilitat.
- Allargament de la vida útil
El pa que ha començat a endurir-se pot recuperar atractiu quan es torra, de manera que es redueix el malbaratament alimentari.
- Base versàtil
Una llesca torrada és una bona base per a nombrosos ingredients, des d’un esmorzar dolç fins a unes tapes salades.
Inconvenients de torrar el pa
- Pèrdua de nutrients
Algunes vitamines del grup B, especialment la tiamina, es poden veure parcialment degradades per l’exposició a temperatures altes.
- Formació d’acrilamida
Si el pa es torra en excés i queda molt fosc, pot aparèixer acrilamida, una substància química que en altes quantitats es considera potencialment perjudicial per a la salut.
- Digestió més lenta si es torra massa
Un pa excessivament ressec pot resultar més feixuc i difícil de mastegar, sobretot per a persones amb problemes dentals o digestius.
- Augment de la sequedat
El torrat elimina humitat, cosa que pot accentuar la sensació de set i fer necessari acompanyar-lo amb begudes o aliments més humits.