El Raonador del Ciutadà apropa la institució a la ciutadania amb noves visites a les parròquies durant el juny

El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, reprendrà durant el mes de juny les visites territorials a diferents parròquies del país amb l’objectiu d’apropar la institució a la ciutadania i facilitar una atenció directa, personalitzada i de proximitat. Aquestes trobades permetran als ciutadans exposar consultes, queixes o suggeriments relacionats amb l’actuació de les administracions públiques i rebre orientació sobre la defensa dels seus drets.
“El contacte directe amb la ciutadania és essencial per a entendre millor les seves preocupacions i continuar reforçant una administració més propera, transparent i garantista”, ha destacat el Raonador del Ciutadà. El Raonador també ha remarcat que “aquestes visites permeten arribar a persones que, per motius laborals, personals o de mobilitat, no sempre poden desplaçar-se fins a la seu de la institució”.
Les visites previstes són les següents:
• Sant Julià de Lòria — 8 de juny, de 9.00 h a 11.00 h, a la Casa Comuna Vella
• Escaldes-Engordany — 8 de juny, d’11.30 h a 13.30 h, a la Casa Comuna
• La Massana — 9 de juny, d’11.30 h a 13.30 h, Sala de l’Indret
• Encamp — 10 de juny, de 9.00 h a 11.00 h, Casa Comuna
• Pas de la Casa — 10 de juny, de 12.00 h a 14.00 h, Servei de Tràmits del Comú d’Encamp
• Ordino — 11 de juny, de 9.00 h a 11.00 h, Casa de la Muntanya
• Canillo — 11 de juny, de 17.00 h a 19.00 h, Biblioteca del Telecabina
Per a ser atesos, els ciutadans podran adreçar-se directament als punts habilitats durant els horaris indicats. Per tal de garantir una millor organització de les trobades, millor concertar cita prèvia si és possible trucant al telèfon gratuït 18003030 o bé al 810585.
La institució del Raonador del Ciutadà continua així la seva voluntat de fomentar una administració accessible i de reforçar els canals d’atenció i escolta activa arreu del territori.