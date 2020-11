Propietats i Beneficis de menjar pastanagues (carrotes)

L’orígen de les pastanagues és a l’Àsia Central, des d’on es va estendre per tota Europa i la resta del món ràpidament. Inicialment era de color blanc, i no va ser fins al Renaixement que van aparèixer les primeres pastanagues amb antocianines, les de color ataronjat que coneixem avui dia.

La pastanaga és una de les hortalisses més consumides en el món sencer, a causa de la seva alta acceptació per part de nens i adults. Com totes les verdures, la pastanaga és un aliment d’excel·lent qualitat, aportant una gran quantitat de nutrients necessaris per a la salut. És un dels aliments més versàtils en la cuina i dels més saludables, i encara que les seves propietats més conegudes són l’enfortiment de la pell, la capacitat de bronzejat i la millora de la salut ocular, no són més que alguns dels molts beneficis que ens aporta aquesta hortalissa, i que entre altres es troben:

1. Prevé l’envelliment, pel seu alt contingut en antioxidants.

2. És anticancerigen, gràcies als seus Carotenoides, la substància que els atorga el seu color. És un dels aliments inclòs per l’Organització Mundial de la Salut en el seu Informe World Cancer Report 2014, com un dels més prometedors en la prevenció d’alguns tipus de càncer, entre els quals es troben els de Pulmó i Mama.

3. La seva aroma i el seu consum estimulen l’apetit, fent-lo especialment recomanable en persones amb trastorns alimentaris com l’anorèxia, aquelles que sofreixen anèmia o fins i tot per a nens als quals els costa molt menjar.

4. Les seves cèl·lules mare són riques en Betacarotens, una substància que es transforma en el nostre organisme en Vitamina A i retinol, enfortint el cabell (ja que produeix sèu beneficiós per al cuir cabellut) i les nostres ungles.

5. Té molt poques calories pel seu alt contingut en aigua, la qual cosa afavoreix així mateix a evitar els càlculs renals.

6. Regenera els nervis per ser rica en Potassi i Fòsfor, sent molt recomanable prendre-la en èpoques d’exàmens i en situacions en les quals estem sotmesos a molt d’estrès.

7. Combat el restrenyiment, per ser una font de fibra.

8. Ajuda a alleujar afeccions respiratòries lleus. Presa amb suc de llimona i mel, és ideal en refredats i grips.

9. Cuida dents i genives prenent-la sobretot en cru, perquè la seva gran quantitat de fluor, fa que els bacteris no s’adhereixin a ells. A més, manté un bon estat de l’esmalt dental i prevé l’aparició de càries.

No és que ajudi a veure millor en si, però les seves vitamines protegeixen les retines, eviten l’aparició de cataractes i millorant la visió nocturna

Per Eva Remolina