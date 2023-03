Promoció de l’oferta turística de l’Alt Pirineu i Aran a la fira B-Travel de Barcelona

Presència de l’oferta turística del Pirineu i les Terres de Lleida a la fira B-Travel (Foto: Diputació de Lleida)

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha estat present a la fira B-Travel de Barcelona, que s’ha celebrat aquest cap de setmana passat. L’objectiu de la participació al certamen, en què s’ha inclòs l’oferta turística de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran i de les Terres de Lleida, ha estat seguir posicionant-se i fidelitzant el públic de proximitat i català de cara a a les properes vacances de Setmana Santa i d’estiu, sense oblidar propostes per A fer escapades de caps de setmana i ponts festius durant tot l’any.

La B-Travel ha estat des de sempre un saló de referència per al sector turístic, atès que el públic català és el principal visitant del conjunt del Pirineu i les Terres de Lleida. L’any 2022 va representar el 60% de les pernoctacions del mercat estatal en els establiments de la demarcació, segons les dades de l’INE. En segon lloc es van situar els turistes procedents de la Comunitat de Madrid, amb un 16,78%, i en tercera posició, els provinents de la Comunitat Valenciana, amb un 6,52%. El quart lloc va ser per als del País Basc, amb un 3,7%. El 13% restant queda repartit en percentatges inferiors per a la resta de comunitats del conjunt de l’Estat espanyol.

Durant la pandèmia de la COVID-19, el tant per cent de visitants catalans en els establiments d’hoteleria de la demarcació de Lleida va arribar a situar-se en el 69,15 per cent l’any 2000, mentre que el 2021 es va incrementar fins al 73,03 per cent.





Consolidació dels resultats per a aquest 2023

Durant l’acte d’inauguració de la Fira B-Travel, el cap de Promoció i Màrqueting del Patronat de Turisme, Juli Alegre, va subratllar la importància de reforçar les diferents actuacions adreçades al mercat català que fan tant el Patronat de Turisme com la resta d’oficines de turisme del territori per A mirar de consolidar aquest any 2023 els resultats del 2022, que es va tancar amb el millor resultat de la història amb un increment d’un 2,56 % quant al nombre de viatgers i un 9,71 % pel que fa a la xifra de pernoctacions en relació amb l’any 2019, abans de la pandèmia, segons les dades de l’INE en els establiments d’hoteleria, turisme rural, càmpings i apartaments turístics.

Alegre va mostrar la seva satisfacció pels primers resultats que es coneixen d’aquest any 2023 i va expressar la confiança de poder consolidar les xifres del 2022. Segons va indicar Juli Alegre, amb les xifres que es tenen del comportament turístic dels mesos de gener i febrer en establiments d’hoteleria i del gener en els establiments de turisme rural, càmpings i apartaments turístics d’enguany en relació amb el mateix període de l’any passat, “hi ha un creixement d’un 5,69 % més de viatgers i un 5,48 % més de pernoctacions”.

Les mateixes dades comparades amb l’any 2019, abans de la COVID, mostren un canvi de tendència a favor de destinacions com Lleida, on els espais naturals i les activitats a l’aire lliure i sense aglomeracions són un factor que el visitant valora cada cop més. En relació amb el 2019 les pernoctacions han crescut un 26% i els viatgers un 10%. També el turisme internacional s’ha recuperat, amb creixements d’un 6,64% respecte al 2022 i d’un 4,5% en relació amb el 2019.





Espai Pirineu i Terres de Lleida al B-Travel

El Patronat ha participat a la mostra dins l’estand de Catalunya de l’Agència Catalana de Turisme i el segell de “Biosphere Destination”. A l’espai del Pirineu el visitant ha pogut trobar el conjunt de l’oferta turística dels consells comarcals de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Solsonès, i a l’espai Terres de Lleida, l’oferta dels consells comarcals de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell, i Turisme de Lleida. La Val d’Aran ha disposat d’un espai diferenciat.

L’oferta s’ha presentat en eixos bàsics com els productes de cultura, gastronomia, turisme familiar, turisme actiu i esports d’aventura, neu, cicloturisme, moturisme, banys de bosc i el catàleg de la destinació 365.