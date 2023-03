Podi històric de Marc Font en el Campionat d’Espanya de Hard-Enduro

El pilot andorrà de Hard-Enduro, Marc Font, a Oviedo (FotoEsport)

El pilot andorrà, Marc Font, es va desplaçar aquest passat cap de setmana fins al Principat d’Astúries, per a disputar el III Hard Enduro d’Oviedo, tercera prova del Campionat d’Espanya de hard-enduro.

Font va protagonitzar una actuació en progressió que el va portar fins al tercer esglaó del podi de la cursa, després de remuntar vàries posicions al prendre la sortida en la segona fila de l’engraellat. És el primer podi d’un pilot andorrà en una especialitat que està entre les més exigents, físicament, de l’esport motociclista.





Un escenari molt variat i a la vegada molt tècnic

El paddock de la cursa es va ubicar al Polígon Industrial Olloniego – Oviedo, lloc en el qual van instal·lar la seva logística els equips participants. En aquest mateix indret s’hi van disputar les habituals curses en paral·lel habituals dels meetings de hard-enduro.

Cal esmentar que, el recorregut de les curses es va marcar als voltants de les localitats d’Anieves i Tudela Veguim. Un traçat amb unes característiques elogiades per la majoria dels pilots. Font feia aquest comentari sobre el traçat: “Per a mi, el millor recorregut del qual portem de temporada. Molt tècnic, hem hagut de travessar per zones de trocs, rius, pedres, camins enfangats, pujades amb terra… Sens dubte molt selectiu, però molt espectacular”.





En els entrenaments, Font no va assolir l’objectiu

El dissabte (dia 25), es van disputar els entrenaments cronometrats decisius per a establir les graelles de sortida. El pilot andorrà no va quedar satisfet de la seva actuació, amb un temps de 9’09.244, va quedar relegat a la 15a, posició. “Esperava està més endavant. Les coses no han sortit com tenia previst. Amb tot no hi ha res perdut, demà (diumenge) tocarà sortir amb el ganivet a les dents des de la mateixa sortida”.

Tal dit tal fet. El pilot de Zona Paddock va sortir a la primera posició de la segona línia de la graella i a partir d’aquest instant l’objectiu era apropar-se als més ràpids. En el decurs de la cursa (3 hores de durada), la lluita va estar entre diversos rivals per la quarta posició, però quan semblava que el podi s’escapava: “En concret, a l’última pujada de la volta final vam atrapar al que en aquell moment anava tercer, el vaig avançar i fins a l’arribada vaig poder mantenir la posició de podi”.

Cal destacar, que la part final de la prova va ser d’una lluita aferrissada entre Font i el seu perseguidor directe, Francesc Moret, guanyador de la passada edició de la cursa i que va travessar la meta a 21” de l’andorrà.

Classificació Cursa: 1. Mario Roman, 6 voltes, 2. Teodor Kabakchiev. (6 v) a 8’36”, 3. Marc Font 5 voltes, 4. Francesc Moret, (5 v) a 0’21”, Marc Riba, (5 v) a 0’55”.



La propera cursa del calendari del campionat d’Espanya de Hard-Enduro es disputarà a Ourense els dies 15 i 16 d’abril.