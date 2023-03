Espot (Demòcrates) es compromet a fer la darrera fase del vial de Sant Julià la propera legislatura

Candidats nacionals i parroquials a la reunió de poble de Sant Julià (Demòcrates)

La candidatura de Demòcrates + Liberals + Independents de Sant Julià de Lòria ha celebrat aquest vespre la seva reunió de poble, en una sala Sergi Mas de Casa Comuna plena de lauredians que volien conèixer el projecte “equilibrat, sostenible i solvent” per a la parròquia, tal com ha resumit la cap de llista Helena Mas. Un projecte que, en clau de Sant Julià, compta amb el vial com a “prioritat principal“, ha assegurat Mas.

La cap de llista ha manifestat que “la proposta per a millorar la mobilitat a Sant Julià de Lòria passa indubtablement per acabar el vial”. Un compromís que també ha donat el candidat de la llista nacional Demòcrata, Xavier Espot. “Gràcies a comptar amb unes finances públiques sanejades” i al rigor pressupostari desplegat els darrers quatre anys, i “ara que disposem dels recursos necessaris“, “avui us puc prometre que farem el vial de Sant Julià la propera legislatura“, ha refermat sota els aplaudiments de tots els presents de la sala.

Helena Mas ha recordat que l’acabament del vial, en el tram de l’avinguda Francesc Cairat entre el carrer Isidre Valls i el Túnel de la Tàpia, culmina un projecte que s’ha desplegat en diferents fases: el mateix túnel de la Tàpia, la millora de la Carretera General (amb dobles carrils) fins a la frontera i el desdoblament de l’avinguda Francesc Cairat. Ara és el moment, ha refermat, de “dur a terme la fase definitiva, el túnel de Rocafort, també pensant en la millora de la qualitat de vida dels lauredians i lauredianes, i en el foment del comerç i dels serveis”.

Helena Mas, acompanyada dels candidats Joan León i Sandra de la Rosa, també de la número 5 de la llista nacional Carol Puig, han desgranat la resta de propostes per a la parròquia i que en bona part giren al voltant de la joventut i de l’educació. Amb mesures com l’ampliació de la Universitat d’Andorra a l’antiga Fàbrica Reig i la nova residència universitària, que han de convertir laurèdia “en pol universitari dels Pirineus“. Però hi ha altres projectes, com el de pisos de lloguer assequible per a la gent gran i persones amb discapacitat, minimitzar l’impacte de l’abocador de la Rabassa, l’ampliació de la Gossera i de la Gatera nacionals i la declaració de la plaça Major com a Bé d’Interès Nacional.

Els candidats, com ha resumit León, s’han compromès a treballar “amb rigor i respecte” per una “parròquia pròspera, sostenible i que participi de forma activa en el creixement d’Andorra”.

Finalment Espot, que ha estat el darrer a intervenir a la reunió de poble, a banda de comprometre’s amb la finalització del vial també ha parlat del repte que suposa per a Demòcrates “integrar Sant Julià dins la majoria parlamentària“. Un repte que es pot assolir gràcies a la “força que ens dona l’aval de la feina ben feta”.