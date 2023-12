Progressistes – SDP d’Encamp s’alinea amb Laura Mas (UP + DA)

Entrada principal del Comú d’Encamp (AndorraDifusió)

El comitè local de Progressistes – SDP d’Encamp ha donat a conèixer a través d’un comunicat que, “després d’analitzar el desenvolupament de la campanya electoral i les propostes fetes per les dues candidatures per a les eleccions comunals del 17 de desembre, s’ha acordat donar suport a la candidatura d’UP + DA encapçalada per Laura Mas i Xavier Fernández”.

La formació progressista afegeix que “amb les propostes del programa d’UP + DA ens sentim més identificats i s’aproximen més a la nostra visió de parròquia. El nostre sentit de responsabilitat política és donar suport a aquelles propostes que donen resposta a les necessitats de les encampadanes i els encampadans. Per una altra banda, considerem que les accions realitzades per UP + DA al Pas de la Casa han estat positives i estan alineades a les seves necessitats actuals i futures”, acaba dient el comunicat de Progressistes – SDP.