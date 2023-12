Activitat de campanya de Per Sant Julià, Avancem i Amb Seny

Josep Maria Cucalón, Leticia Tarancón i Francesca Anglada, de Per Sant Julià (PS)

A tres dies justos per a la celebració de les eleccions comunals, aquest proper diumenge, les diferents candidatures esgoten la possibilitat de donar a conèixer a la ciutadania els seus programes electorals. És el cas dels socialdemòcrates i “socis” que han seguit fent campanya a Sant Julià de Lòria, Encamp i la Massana.

Per Sant Julià vol impulsar una formació professional de qualitat

Per Sant Julià assegura que invertirà en proporcionar oportunitat educatives locals per als joves a través de la Formació Professional. La voluntat de la llista socialdemòcrata és fer que la parròquia sigui un referent en l’FP de qualitat sense haver de marxar del país, fet que s’aconseguirà amb la creació i el desenvolupament de programes en àrees crucials com la mecànica, la lampisteria, l’electricitat, i altres.

La candidata número 5 de Per Sant Julià, Leticia Tarancón, ha subratllat avui dijous que es treballarà estretament amb institucions educatives, empreses locals i experts en el camp per a assegurar que les formacions s’ajustin a les necessitats del mercat laboral i proporcionin una base sòlida per a futures oportunitats de treball. L’objectiu és que Sant Julià de Lòria es converteixi en un lloc on la formació professional sigui accessible i clau per al creixement i l’èxit tant individual com de la comunitat en conjunt.

Una de les apostes en educació de la candidatura socialdemòcrata és “la recuperació de l’escola d’arts i oficis. La finalitat d’aquesta iniciativa és la de donar oportunitat de cultivar les habilitats artístiques i tècniques, creant un centre d’aprenentatge dinàmic i inclusiu”. Així mateix, assenyala la candidatura, “l’escola no només servirà com a lloc de formació, sinó també com a motor per a la creativitat i l’excel·lència en diverses disciplines gràcies a la col·laboració amb artistes i artesans locals per a fer programes formatius” i “nodrir un entorn que celebri la diversitat de talents i fomenti la passió per les arts i els oficis”.

Pel que fa als estudis superiors, Per Sant Julià “impulsarà l’actual vida educativa per a dotar la parròquia de més activitat col·laborant amb el Ministeri d’Educació i explorarà la possibilitat d’ampliar els serveis, amb la possibilitat d’una residència o llocs d’acollida d’estudiants”.





Avancem promourà a Encamp l’educador de carrer per a adolescents

Avancem (PS + Independents) promourà la figura dels educadors al carrer per a orientar i acompanyar els adolescents que es podran trobar en localitzacions com el Punt d’Informació jove d’Encamp per a qualsevol dubte o consell que necessitin.

Aquesta és una de les propostes que la candidatura socialdemòcrata porta en el seu programa electoral per a fomentar polítiques en matèria de joventut. En aquest sentit, Clàudia Cunill, candidata número 5 a la llista, ha subratllat que actualment el jovent té molta manca d’oportunitats i “s’ha de buscar la vida i ja no és com abans. Sembla que tot està més a l’abast perquè hi ha Internet, però a la vegada tenim menys oportunitats”.

Avancem també aposta per a oferir al col·lectiu espais de participació en qüestions que afecten la parròquia per tal de recollir les seves propostes i dur-les a terme, promoure pistes esportives com skate parks i altres instal·lacions per a la gent jove, i per a obsequiar premis per als millors estudiants de la parròquia.





Amb Seny potenciarà a la Massana la comunicació del Comú amb la gent gran

Amb Seny potenciarà la comunicació del Comú amb la gent gran per tal de vetllar pel benestar dels padrins i padrines, sobretot aquells que estan sols i tenen dificultats de mobilitat i/o viuen fora del nucli urbà de la Massana. Així ho ha fet saber la candidata número 5, Sílvia Mosquera, qui ha destacat que ara el servei de connexió de bus entre zones com Xixerella o Pal és “deficient” i que cal un bus a la demanda per a facilitar la mobilitat dels més grans.

Amb Seny aposta per iniciatives com la possibilitat de crear una residència per a la gent gran de la parròquia a curt/mitjà termini i per activitats intergeneracionals com nits de cinema clàssic, un taller d’intercanvi de receptes culinàries, cursos sobre noves tecnologies i horts socials davant de la Casa Pairal.

La candidatura ha celebrat aquesta tarda de dijous una trobada amb la gent gran a la Casa Pairal, on els assistents han pogut gaudir també d’un petit concert de cant líric per part del candidat a cònsol major d’Amb Seny, Guillem Forné.