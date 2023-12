David Guetta, cap de cartell d’un Andorra Mountain Music ple de novetats

El ministre, Jordi Torres, en la presentació de l’Andorra Mountain Music 2024 (Andorra Turisme)

David Guetta i els seus temes mundialment coneguts tornaran al Principat en el marc de l’Andorra Mountain Music 2024. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha avançat que l’aparcament de les pistes d’esquí del Tarter acollirà la tercera edició d’aquest esdeveniment musical, organitzat per Andorra Turisme i la promotora Live Nation. Enguany, l’AMM arriba amb diverses novetats, tant en la ubicació com en el programa.

Així, l’Andorra Mountain Music s’allargarà durant tot un cap de setmana: del 29 al 30 de juny. El dissabte s’iniciarà a les 12 del migdia amb un esdeveniment únic: el campionat Mundial Youtuber. Durant prop de sis hores un centenar de streamers professionals jugaran en directe a un dels vídeojocs en línia més coneguts, el Fornite. El mestre de cerimònies de l’acte serà el youtuber Ampeter, resident al país: “la idea és molt ambiciosa: fer l’esdeveniment gamer més gran del món hispanoparlant; no hi ha encara cap esdeveniment d’aquest tipus que sigui capaç d’atreure cent youtubers”. El públic que es desplaci fins al Tarter podrà veure en directe com participen al torneig i interactuar amb alguns dels streamers més reconeguts a nivell internacional.

Seguidament, serà la música qui prendrà el protagonisme, a partir de les 18 hores, amb el concert Molan los 90 XXL, una fórmula d’èxit que recupera grans temes electrònics d’aquella dècada. Durant més de cinc hores desfilaran per l’escenari artistes i DJ’s com Rozalla, Spanic o Paco Pil, que faran reviure als assistents les nits dels anys 90.

Però, el plat fort d’aquesta edició arribarà diumenge: l’encarregat de tancar l’esdeveniment serà el DJ i productor musical David Guetta, considerat el millor del món segons la revista especialitzada DJ Mag. El francès ja va exhaurir entrades en la seva primera actuació al país, precisament durant l’Andorra Mountain Music del 2021. Ara retorna amb un aforament ampliat al Tarter i acompanyat d’altres DJ’s nacionals i internacionals que ajudaran a preparar l’ambient abans de la seva actuació. Tot plegat, a partir de les 17 i fins a les 23.30 hores.

Com ha apuntat Brian Cross, promotor de l’esdeveniment de Live Nation, “l’esperança no és omplir només David Guetta, és omplir-ho tot; Molan los 90 és una marca consagrada que té una qualitat important, i la participació de youtubers dona cobertura a una gran massa social que així ho reclamava. Torres, per la seva banda, ha recordat que la voluntat a l’hora d’organitzar actuacions com aquesta és “continuar millorant les ofertes d’oci i el posicionament d’Andorra com a destinació de referència també a l’estiu, amb esdeveniments d’una alta qualitat i que puguin atreure un públic nombrós que allargui la seva estada”.





Entrades generals a la venda a partir del 20 de desembre

Les entrades per a aquesta tercera edició de l’Andorra Mountain Music es posaran a la venda a partir del 20 de desembre a www.ticketmaster.com. Les entrades de Molan los 90 XXL comencen a partir de 35 euros i les de David Guetta + Guests, a partir de 55 euros. També hi haurà l’opció de comprar una entrada per a tots els concerts i diferents hotels del país oferiran paquets de nits d’hotel i entrades a l’esdeveniment. El preu per a accedir al Mundial Youtuber és de 9,90 euros.