Pro Cycling Stats i la FAC debuten en la primera cursa UCI per etapes a l’Índia

La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) engega una col·laboració amb Pro Cycling Stats, la plataforma de referència mundial en dades i estadístiques de ciclisme, i el seu equip de ciclisme amb el que debutarà en la “Pune Grand Tour” de l’Índia, la primera cursa per etapes de categoria UCI que es disputarà en el país asiàtic del 19 al 23 de gener.
La direcció esportiva de l’equip anirà a càrrec de Víctor de la Parte, exciclista professional i actual director tècnic de la FAC. El seu paper com a director esportiu reforça el fort arrelament del projecte en el ciclisme andorrà.
La selecció per al Pune Grand Tour està formada per sis corredors, dels quals quatre tenen 20 anys o menys i que són andorrans: Enzo Fuentes, Gerard Mora, Miquel Naudi i Martí Riera. L’equip es completa amb Jonas Hjorth (Noruega) i Rinz van der Staal (Països Baixos), fet que reflecteix una combinació de talent local i ambició internacional.
La composició de l’equip respon a la visió del projecte: oferir oportunitats internacionals a joves corredors, recolzats per l’experiència i el coneixement de ciclistes i membres de l’staff amb una trajectòria més àmplia. D’aquesta manera, Pro Cycling Stats i la FAC aposten per un model de desenvolupament sostenible del talent.
“El Pune Grand Tour no és només un objectiu esportiu, sinó també un entorn d’aprenentatge, en combinar joventut i experiència, creem un equip que pot rendir avui i créixer de cara al futur”, afirma Stephan van der Zwan, CEO de Pro Cycling Stats.
“És un projecte molt ambiciós per a nosaltres. La meva il·lusió era poder portar els joves a competir fora. Sens dubte és una cursa professional, amb grans equips, que els ajudarà en el seu desenvolupament com a ciclistes; una experiència única que estan afrontant amb molta dedicació. Estem molt agraïts a l’Stephan per brindar- nos aquesta oportunitat”, ha comentat Víctor de la Parte, director tècnic de la FAC.