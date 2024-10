Primes d’acompliment d’objectius per als funcionaris de l’Administració general

Marc Cornella Solà, secretari d’Estat de Funció Pública (SFGA)

El Govern ha aprovat el Reglament de l’avaluació de l’acompliment de l’Administració general (AvAc). Un text que es desprèn de la Llei de la funció pública i que defineix un sistema avaluador en què els elements que l’integren poden ser mesurats, valorats i avaluats a partir de l’establiment d’objectius i dels indicadors que en dictin l’assoliment.

L’avaluació de l’acompliment de l’Administració general: una etapa completa de dos anys

Entrant al detall, el secretari d’Estat de Funció Pública, Marc Cornella, ha informat que l’AvAc és aplicable als funcionaris de l’Administració general amb una antiguitat mínima d’un any, havent superat el període de prova. Cornella ha explicat l’estructura temporal del nou sistema, que consisteix en una etapa de dos anys consecutius, i cadascun d’ells es divideix en dos cicles avaluadors. És a dir, l’AvAc comprèn un total de quatre objectius al llarg de la etapa completa d’avaluació de dos anys.

En aquest sentit, al reglament es determina que els objectius –sobre els quals serà avaluat cada funcionari– han de ser metes concretes, quantificables, assolibles, realistes, especifiques i finites. Els objectius poden ser estratègics i transversals i són definits pel Govern; poden ser específics del departament i són definits de forma conjunta pel ministre i el director o responsable del departament; i poden ser específics de cada àrea i/o unitat i són definits conjuntament pel director o responsable i els comandaments segons els objectius del Govern i del departament. Finalment, també poden ser objectius individuals de cada funcionari que defineix conjuntament el mateix avaluat amb el seu avaluador, d’acord amb les funcions del seu lloc de treball i els objectius estratègics i transversals del Govern.

L’avaluador, ha concretat, serà el comandament immediat al funcionari concernit i gestionarà tot el procés d’avaluació de l’acompliment de totes les persones que en depenen jeràrquica o funcionalment d’ell. Cada objectiu s’ha d’acompanyar dels indicadors de mesura que permeten valorar-ne l’assoliment individual de cada funcionari, ja sigui un objectiu col·lectiu com unipersonal.

Per a garantir l’objectivitat del procés, es facilitaran formacions i guies de suport, adreçades a tot el personal de l’Administració i que serveixen d’ajuda en el procés de definició d’objectius i d’establiment dels indicadors per a avaluar els objectius.

Un cop tancat l’etapa de dos anys, el procés compta amb un component retributiu que consisteix en una prima única variable biennal no consolidable que percep el funcionari i que depèn del resultat final de l’avaluació. En tot cas, Cornella ha apuntat que l’AvAc és un procés voluntari i ha subratllat que aquest sistema “permet millorar el funcionament de l’Administració general i que, conseqüentment, els funcionaris desenvolupin tot el seu potencial”. “Pretenem que reverteixi en un millor servei envers el ciutadà”, ha afegit.

L’assoliment dels objectius en finalitzar l’etapa completa implica percebre una prima econòmica, l’import de la qual depèn del nombre d’objectius assolits, segons el barem següent:

Assoliment de quatre objectius: cobrament del 100% de l’import de la prima.

Assoliment de tres objectius: cobrament del 75% de l’import de la prima.

Assoliment de dos objectius: cobrament del 50% de l’import de la prima.

Per sota dels dos objectius no es cobra.

Pel que fa a l’import de la prima, Cornella ha informat que el Govern, abans de l’inici de cada etapa de l’AvAc, acordarà la partida pressupostària dedicada a aquest sistema. L’import de la prima màxima que percep el funcionari en finalitzar el cicle de l’AvAc és d’un percentatge, decidit pel Govern, sobre el global de retribució percebuda durant dos anys. Els conceptes que es computen i prenen en consideració per a calcular les mensualitats són el sou base, el complement de responsabilitat addicional i el complement específic en cas de tenir-ne.

El pagament de la prima s’efectuarà durant el primer semestre de l’any següent a la finalització de cada etapa completa. Es destaca que per tal de poder aspirar al cobrament de la prima no es podran superar els 180 dies naturals d’absència totals, sense computar el període de vacances.

Per tal de revisar i validar els objectius que s’han presentat al procés d’avaluació de l’acompliment, i assegurar-ne la qualitat i l’homogeneïtat, es configurarà un comitè avaluador a cada ministeri. El comitè estarà format per representants del Ministeri de Funció Pública; pels sindicats; i per membres del ministeri concernit. A més, es configurarà una comissió d’arbitratge, que serà l’encarregada de prendre una resolució davant de qualsevol incidència presentada per qualsevol actor i en qualsevol de les fases de l’aplicació del sistema d’avaluació de l’acompliment.

Finalment, quant al calendari d’aplicació de l’AvAc, Marc Cornella ha detallat que, un cop s’ha aprovat el reglament; el següent pas serà al primer semestre del 2025 amb la preparació de les accions formatives i guies formatives mencionades, la preparació de comitès avaluadors i comissió d’arbitratge. Al maig del 2025 es preveu tenir l’aplicació informàtica de gestió de l’AvAc preparada i al juny de 2025 el Govern haurà de decidir el percentatge a aplicar a la prima de retribució de la primera etapa de l’AvAc. Per a acabar, la previsió es posar en marxa l’avaluació de l’acompliment de l’Administració general al gener de 2026.