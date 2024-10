Afers Exteriors actualitza els reglaments de mobilitat i compensacions del cos diplomàtic

La bandera andorrana (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat l’actualització dels reglaments del sistema de compensacions i de mobilitat dels funcionaris del Cos Especial de la Carrera Diplomàtica. Els textos permeten desplegar la Llei del servei d’acció exterior i de la carrera diplomàtica, així com actualitzar i agrupar en aquests reglaments aspectes que fins a la data s’havien aplicat fruit de l’experiència i recorregut adquirit al llarg dels 30 anys des de la creació del Ministeri d’Afers Exteriors, però que no hi estaven recollits.

Entrant al detall, el Reglament del sistema de compensacions pretén rescabalar els agents diplomàtics destinats a l’estranger de les despeses derivades de la mobilitat a l’exterior amb, per exemple, una prima de destinació genèrica, adaptada al nivell de vida de cada país i revisada de forma anual. Aquesta prima s’incrementa en funció del nombre de fills a càrrec que acompanyen l’agent diplomàtic de manera que compensi la incidència econòmica addicional d’aquesta circumstància.

Així, el reglament recull totes aquelles circumstàncies que fins ara ja es tenien en compte i que són les següents: destinació a l’estranger; despeses financeres i de fluctuació de la divisa, pel que fa a la percepció de la nòmina; el trasllat; les vacances i els dies festius del membre de la carrera diplomàtica destinat a l’estranger; els desplaçaments per servei a la destinació diplomàtica; els desplaçaments anuals al Principat; les missions temporals extraordinàries; l’escolarització dels fills; l’assegurança mèdica en països on Andorra no disposa de Conveni de seguretat social; o bé una assegurança mèdica complementària; la factura telefònica derivada de l’ús professional; i un sistema de guàrdies per a l’atenció consular fora de la jornada laboral.

El model proposat segueix els estàndards de la resta de països occidentals i té en compte les taules retributives previstes a la Llei de modificació de la funció pública, així com els criteris i mecanismes establerts en aquest àmbit per a l’administració general.

Per altra banda, el Reglament de mobilitat, eminentment tècnic, permet definir el procediment per a la mobilitat del personal diplomàtic dels serveis centrals del Ministeri a les missions diplomàtiques, viceversa, o d’una missió diplomàtica a una altra missió diplomàtica.