Espot participarà en la Cimera de la Francofonia que se celebrarà a Villers-Cotterêts i París

El cap de Govern, Xavier Espot (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, participarà divendres i dissabte -dies 4 i 5 d’octubre- en la XIX Cimera de la Francofonia en la qual es trobaran els caps d’Estat i de Govern dels països francòfons a Villers-Cotterêts, localitat francesa que acull la Ciutat internacional de la llengua francesa, i al Grand Palais, a París. En paral·lel, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, prendrà part a París el dia abans, el dijous 3, a la Conferència ministerial de la Francofonia. La sessió temàtica del plenari de la XIX Cimera de la Francofonia portarà per títol “Crear, innovar i emprendre en francès per al treball dels joves”.

La Cimera de la Francofonia és la màxima instància política de l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF), que celebra reunions cada dos anys, i també reuneix dos altres instàncies polítiques, com són la Conferència ministerial de la Francofonia (CMF) i el Consell Permanent de la Francofonia (CPF). L’OIF aplega 88 estats i duu a terme accions de política internacional i cooperació multilateral, d’acord amb quatre grans missions: promoure la llengua francesa, el multilingüisme i la diversitat cultural; promoure la pau, la democràcia i els drets humans; donar suport a l’educació, la formació, l’educació superior i la recerca; i desenvolupar la cooperació econòmica al servei del desenvolupament sostenible. En totes les actuacions de l’OIF es presta una atenció especial als joves i dones, així com a la tecnologia digital.





Esdeveniments paral·lels

De manera paral·lela als esdeveniments polítics, París acull dues grans cites amb participació andorrana. D’una banda, Francotech, un punt de trobada econòmic i empresarial sobre projectes innovadors en francès i que comptarà amb participació nacional via la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i Andorra Business. I de l’altra, el Village de la Francofonia que pretén mostrar les facetes artístiques i culturals dels territoris que tenen en comú el francès com a llengua de comunicació.

Andorra hi prendrà part amb un pavelló promocional del país d’aquí a diumenge 6 d’octubre on es projectaran càpsules d’artistes andorrans en francès o subtitulades en francès. Dijous 3, a les 18 h, ERA Arts escèniques oferirà l’espectacle de dansa contemporània “De gestes perdus et de sons oubliés”, mentre que divendres 4, a les 16 h, Patricia Borges i Yvan Lara (Andorra Recerca i Innovació) pronunciaran la conferència “La recherche, un couteau suisse pour réparer le monde”.