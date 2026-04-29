Primera sessió fotogràfica del calendari solidari Bombers amb Causa 2027, a Andorra

Aquest dimecres, a partir de les 14.30 hores, es realitzarà la primera sessió fotogràfica del calendari solidari Bombers amb causa de 2027. La protagonista de les fotografies serà la Júlia, que té 12 anys i és pacient de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. L’objectiu de les sessions és produir una jornada inoblidable a través de la complicitat dels infants amb els bombers i les bomberes que participen en cada cita, fent-los passar una bona estona. El fil conductor del calendari de 2027 és l’aprenentatge i les pràctiques de formació dels cossos de bombers.
Així, en la sessió d’avui dimecres, els Bombers d’Andorra ensenyaran a la Júlia com treballen en un entorn de neu a la zona de la Coma, a Arcalís: recerques en allaus, sondatges, l’ús de pales i de detectors de víctimes. Per això, en la sessió intervindran diversos membres del Grup de Rescat de Muntanya (GRM) dels Bombers d’Andorra.
El fotògraf d’aquesta primera sessió serà Jaume Riba, que ha publicat diversos llibres que documenten paisatges, la gent i el patrimoni cultural i arquitectònic d’Andorra. Riba també és l’autor dels cartells publicitaris que mostraven el seu país al món, amb el romànic, la muntanya i la neu com a grans protagonistes de les instantànies. El seu treball ha estat exposat en diverses ocasions; l´última, ara fa tres anys, en el marc del cicle Trajectòries, a la Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra.
Els infants, protagonistes del calendari solidari
Amb la sessió d’avui arrenca la 16a edició del calendari solidari Bombers amb causa. En total n’hi haurà 13, que s’aniran fent al llarg de les pròximes setmanes i fins a l’estiu. A més d’Andorra, s’han triat altres escenaris: Cassà de la Selva, la Pera, Mollet del Vallès, Barcelona, Amposta, Vielha e Mijaran, Gelida, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, la base del Vic del Grup Caní de Recerca i la del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat a l’aeroport de la Seu d’Urgell.
Els veritables protagonistes de cada trobada seran la quitxalla atesa en diversos centres de Sant Joan de Déu: l’Hospital de Sant Joan de Déu a Barcelona, Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Sant Joan de Déu Serveis Socials i Fundació Germà Tomàs Canet a Manresa. En cada sessió, els infants coneixeran diversos aspectes de la tasca dels bombers i com s’exerciten per a posar en pràctica equipaments i habilitat, com per exemple en els esgotaments d’aigua, els rescats aquàtics, la recerca de persones perdudes amb la participació de gossos o la filmació d’imatges amb drons, entre d’altres.
Setze anys de col·laboració
Els Bombers de la Generalitat i l’Obra Social de Sant Joan de Déu col·laboren en aquest projecte solidari des 2011. Bombers amb Causa va néixer arran de la iniciativa de tres bombers voluntaris de la Generalitat, amb l’objectiu d’aconseguir fons per a la recerca en malalties infantils. A partir de l’edició del calendari del 2018, es va començar a destinar fons a projectes socials d’acompanyament a infants en risc d’exclusió social, beneficiant-se’n centres com el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Sant Joan de Déu Terres de Lleida i la Fundació Bayt Al-Thaqafa, entre d’altres. Igualment, com ha estat habitual els darrers anys, en la iniciativa també hi participen els Bombers de Barcelona, els d’Andorra i els Pompièrs d’Aran.
Des del seu inici, el calendari solidari ha comptat amb la participació desinteressada de diversos fotògrafs de reconegut prestigi professional que han dotat al calendari d’una alta qualitat en les seves fotografies.
Durant aquests 16 anys s’ha comptat amb professionals de la fotografia com Anna Surinyach, Danny Caminal, Elisenda Pons, Jordi Ribot Puntí, Gemma Miralda, Jordi V. Pou, Laura Guerrero, Xavier Bertral, Cristina Calderer, Alfons Rodríguez o Pablo Tosco, entre d’altres.
El projecte Bombers amb Causa segueix sumant solidaritat
Des dels seus inicis, el projecte Bombers amb Causa porta recaptada la xifra de 1.035.375 euros, aconseguida principalment per la venda del calendari, però també per altres iniciatives que se sumen al projecte, com la FestaVal d’Esparreguera, que es va celebrar el passat cap de setmana, i les curses solidàries, com ara la Vertical Montserrat, que enguany es farà el dissabte 16 de maig. Els fons recaptats es destinaran a finançar programes de recerca en malalties infantils i d’atenció a la infància en risc d’exclusió social.
El projecte Bombers amb Causa de 2025 va aconseguir 119.539 euros (segons la primera valoració estimada). Amb aquests diners, es financen diversos projectes de Sant Joan de Déu: set projectes socials de Sant Joan de Déu i dues beques de recerca en malalties infantils, amb un import de 30.000 euros cadascuna, per a dos grups d’investigadors de l’Institut de Recerca de l’Hospital SJD Barcelona. També se’n beneficien diferents projectes socials d’atenció a la infància vulnerable de centres com Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Fundació SJD d’Atenció a la Dependència, Fundació Germà Tomàs Canet a Manresa i Fundació Bayt Al-Thaqafa. Tots ells acompanyen infants amb problemes de salut mental, migrants o en risc d’exclusió social.