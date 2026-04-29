Myandbank llança la nova targeta virtual que s’activa en 3 minuts i permet el pagament digital evitant el plàstic

Myandbank, el canal 100 % digital d’Andbank, reforça la seva proposta de banca digital amb el llançament de la nova targeta virtual, un servei que permet disposar d’una targeta activa en menys de 3 minuts, directament des de l’app, sense plàstic ni comissions. A diferència de les solucions tradicionals del mercat, la targeta virtual de Myandbank és independent de la targeta física i està pensada per a oferir una experiència 100% digital, immediata i flexible, adaptada a les necessitats reals dels clients, per a començar a pagar, sense esperes ni enviaments físics.
La proposta es basa en tres pilars fonamentals:
- Immediatesa: compte i targeta actius en pocs minuts.
- Senzillesa: sense plàstic, sense comissions i amb renovació automàtica.
- Llibertat: targeta virtual independent de la física, amb control total des del mòbil.
Per als nous clients, la targeta virtual de Myandbank facilita una entrada ràpida a la banca digital, amb una obertura de compte 100% online, targeta operativa en minuts i compatibilitat total amb Apple Pay, Google Pay i wallets digitals.
Per als clients actuals, el servei permet deixar enrere el plàstic sense perdre funcionalitats, gestionar-ho tot des de l’app i mantenir activa la targeta virtual alhora que la física.
Amb aquest llançament, Myandbank continua ampliant un ecosistema de serveis digitals pensat per a cobrir totes les necessitats financeres dels seus clients des d’una única app.
Sobre Myandbank
Myandbank és la primera solució Fintech amb base a Andorra, que pertany a un gran grup financer andorrà. Està destinada a tota mena de perfils d’usuaris residents a Andorra, clients o no d’Andbank. El nou banc digital compta amb Bizum a Andorra, la possibilitat de fer transferències nacionals i internacionals sense comissió, un compte remunerat al 2 % fins a 50.000 euros durant el primer any sense condicions. A partir del segon any, la remuneració es manté per als clients que inverteixen 150 € al mes en una cartera automatitzada. A més, inclou una targeta de dèbit gratuïta i la possibilitat d’invertir en carteres automatitzades i a més de 500 fons d’inversió de les gestores internacionals amb més reconeixement del mercat.
La web (www.myandbank.com) i l’app, disponible a Apple Store i Google Play, estan dissenyades per a què l’usuari es mogui de manera àgil i intuïtiva. Myandbank compta amb perfil a Twitter, Instagram i Linkedin des d’on es podrà seguir l’actualitat i les novetats que vagi incorporant Myandbank. (@Myandbank).
Myandbank disposa de suport telefònic en el cas que algun usuari necessiti ajuda o tingui algun dubte en algun del procés per donar-se d’alta. Així mateix, hi ha disponible un correu electrònic al qual els interessats poden enviar les seves consultes en horari no laboral. El correu és hola@myandbank.com i el telèfon +376 881 960.