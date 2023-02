Primera cursa de la Copa Pirineus al Tarter amb podis andorrans

Podi de la Copa pirineus U14 femení (FAE)

Aquest dissabte s’ha disputat, al Tarter, la primera cursa de la Copa Pirineus, organitzada per l’Esquí Club Andorra, que aquest any acull Andorra. La pista Esparver, dura i compacta, a més d’una bona méteo, han fet de tot plegat una jornada perfecta de condicions per als U14 i U16, que han competit al gegant. La Copa Pirineus la disputen corredors andorrans, espanyols i francesos. Avui, els andorrans han estat molt presents als podis.

En la cursa femenina U14, Etna Pou (SEC) ha estat la guanyadora, amb Zoe Carretero (SEC) segona i Marta Torres (PCGR) tercera. Així mateix, quarta ha estat Carlota Comellas (ECA). També han completat la cursa Anna Ramentol (7a, ECA), Júlia Capdevila (8a, SEC), Eloa Martins (10a, PCGR), Xènia Cerro (12a, ECA), Vicky Gallenari (15a, SEC), Lucía Fernández (16a, SEC), Axel Naudi (17a, PCGR), Jana Ferrer (18a, ECOA), Martina Marot (19a, PCGR), Leia Elson (20a, ECOA), Aina Garcia (21a, SEC), Lorena Martínez (22a, PCGR) i Alicia de Haro (23a, PCGR).

En la carrera femenina U16, Emma Ledesma (PCGR) ha estat la guanyadora, amb Isabella Pérez tercera (ECA), quarta ha estat Candela Mortés (ECOA) i cinquena Chloe Cerqueda (ECA). A més, ha finalitzat també Emma Rafel (9a, ECOA), Aila Burgos (12a, ECPCGR), Bianca Ricau (13a, PCGR) i Neus Osorio (14a, SEC).

En categoria U14 masculina, la victòria ha estat per a Àlex Comellas (ECA), mentre que quart ha estat Quim Llort (ECA) i cinquè Llorenç Babi (PCGR). També han completat la carrera Roger Delgado (7è, PCGR), Arnau Escabrós (8è, ECAP), Andy Ambor (9è, SEC), Guillem Rous (10è, ECAP), Èric Guimerà (13è, ECOA), Pablo Buendía (14è, PCGR), Aiden Grard (17è, PCGR), Valentí Gelabert (19è, ECAP), Ilia Bazarov (21è, ECOA), Manel Romo (22è, ECOA), Marc de Visa (23è, ECA), Roc Vila (24è, ECOA), Luciano Richards (25è, PCGR), Lino Altabas (26è, PCGR), Albert Mora (27è, PCGR), Alexandre Mora (28è, PCGR) i Lucas Bachraty (29è, SEC).

En la cursa masculina U16 ha guanyat el francès Martin Auder, mentre que els representants andorrans han estat: Marcel Pérez (7è, PCGR), Nil Vinyes (9è, PCGR), Bernat Gil (13è, ECAP) i Marc Daban (17è, ECA).