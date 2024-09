Prieto defensa, a la Seu, la tasca de la Delegació del Govern espanyol per a garantir l’habitatge a famílies vulnerables

José Crespín, Carlos Prieto, Joan-Enric Vives i Joan Barrera (Delegació del Govern espanyol a Catalunya)

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, acompanyat pel subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, ha dut a terme avui dimarts una visita institucional a la Seu d’Urgell on s’ha reunit amb l’alcalde, Joan Barrera, i amb l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Monsenyor Joan-Enric Vives. Aquesta visita institucional s’emmarca en el conjunt de visites que Carlos Prieto porta a terme a diferents municipis de tot Catalunya per a conèixer de primera mà les seves inquietuds i projectes de futur.

A l’arribada a la Seu, el delegat del Govern a Catalunya ha estat rebut per l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, ha saludat la corporació municipal i ha signat en el Llibre d’Honor del consistori. Després, Prieto ha mantingut una reunió de treball amb l’alcalde per a conèixer els projectes en què treballa l’Ajuntament adreçats, tal com ha explicat el delegat del Govern, a “millorar la qualitat de vida del seu veïnatge”.

Un dels temes abordats a la reunió de treball ha estat la situació d’un immoble propietat de la Sareb, situat al carrer Sant Joan Baptista la Salle, amb una quinzena d’habitatges dels quals 11 estan ocupats actualment.

Carlos Prieto s’ha referit, en aquest sentit, “al treball que s’està fent des de la Delegació del Govern espanyol de forma conjunta amb l’ajuntament de la Seu i la Sareb perquè, un cop resolts els assumptes judicials que hi ha pendents de resolució al voltant d’aquest immoble, l’edifici pugui ser gestionat pel mateix Consistori per tal de garantir l’accés a l’habitatge a les famílies més vulnerables”.

Posteriorment, el delegat del Govern espanyol a Catalunya, el subdelegat a Lleida i l’alcalde de la Seu, s’han desplaçat fins al Palau Episcopal on s’han reunit amb l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Monsenyor Joan-Enric Vives, i han abordat diversos assumptes d’interès institucional.





40 guàrdies civils de tot el país al Seminari sobre control fronterer

Carlos Prieto ha finalitzat la seva visita a la Seu saludant els 40 guàrdies civils procedents de totes les Comandàncies espanyoles que al llarg d’aquesta setmana participen en el XXXII Seminari sobre Vigilància de Fronteres i Lluita Contra la Immigració Irregular que organitza la Guàrdia Civil.

A la trobada hi ha assistit també el subdelegat a Lleida i el Tinent Coronel de la Comandància de la Guàrdia Civil a Lleida, Jose Antonio Ángel Gonzalo.

El delegat del Govern espanyol a Catalunya ha assenyalat, després de saludar els participants, “la importància de les tasques de control fronterer i la rellevància de la formació i especialització en aquesta matèria per a garantir el compliment de les normatives vigents” i ha volgut destacar “la fluïdesa i la bona relació entre les administracions d’Espanya i Andorra”.

Des d’ahir dilluns i fins aquest proper dissabte, els guàrdies civils participants abordaran qüestions relacionades amb la vigilància i control de fronteres, així com aspectes al voltant de les noves tecnologies adreçades a la investigació i noves estratègies en les tasques de control duaner. Els participants també faran sessions de caràcter pràctic a les instal·lacions de la duana de la Farga de Moles.