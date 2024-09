La Generalitat nomena l’urgellenc, Carlos Guàrdia, nou director general de Polítiques de Muntanya

Carlos Guàrdia (PSC la Seu d’Urgell)

El Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya ha nomenat, aquest dimarts, Carlos Guàrdia Carbonell, nascut a la Seu d’Urgell, com a nou director general de Polítiques de Muntanya, en substitució de Roser Bombardó. S’incorpora com a figura independent en el Govern català de Salvador Illa a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran.

Carlos Guàrdia Carbonell

Carlos Guàrdia és nascut a la Seu d’Urgell (1 d’octubre de 1982). Llicenciat en Geografia per la Universitat de Lleida (2006) i Màster Oficial Europeu en Planificació Territorial i Gestió Ambiental per la Universitat de Barcelona (2008). Des de l’any 2008 desenvolupa la seva tasca professional en l’àmbit del desenvolupament rural en territoris de muntanya, especialment, a l’Alt Pirineu i Aran.

Entre els anys 2009 i 2013 va ser tècnic de projectes a la Fundació CEDRICAT (Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya). Entre el 2013 i 2020 va formar part de la Secretaria Tècnica de la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran, adscrita a l’IDAPA (Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran).

Entre els anys 2017 i 2021 va treballar com a tècnic de la xarxa senyalitzada de camins del projecte FEDER ‘Camina Pirineus. Xarxa de senders a la carta, l’eina de posicionament ecoturístic de l’Alt Urgell’. Entre els anys 2022 i 2024 va ser tècnic de gestió a l’IDAPA i des de l’1 de juliol d’enguany era tècnic de cultura al Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

Paral·lelament, ha treballat en l’àmbit del peritatge. La seva especialitat és l’estudi geogràfic dels camins (investigació del traçat, característiques, propietat). Ha participat en l’elaboració dels inventaris municipals de camins de Bassella, Lleida, Molló i Lles de Cerdanya, i ha elaborat diferents informes i dictàmens, tant per a administracions com per a particulars.

És autor de l’estudi “Sal, exèrcits i altres passavolants: el camí Cardoner a la cara nord de la serra del Cadí“, promogut per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell i el Grup de Recerca de Cerdanya, i finançat per l’Institut Ramon Muntaner i coautor de l’estudi “La xarxa pública de camins històrics i tradicionals del Principat d’Andorra (segles XVII-XX)“, en el marc dels projectes de recerca i transferència de temàtica andorrana (any 2017) que convoca el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra.

Des del punt de vista de la recerca, el seu camp d’especialització és l’estudi geogràfic de la xarxa històrica de camins tradicionals en àrees de muntanya i els canvis que ha experimentat des d’una perspectiva funcional i morfològica.

Des del febrer de l’any 2022 presideix la Unió Excursionista Urgellenca (UEU), club esportiu de la Seu d’Urgell dedicat als esports de muntanya, que forma part de la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya).

A nivell polític, ha estat tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell (2019-2023) i regidor de les àrees de Cultura, Cementiri, Esports, Festes i Patrimoni Cultural, com a membre del grup municipal d’ERC. Després d’aquesta legislatura va deixar la política local i des de llavors no ha tornat a formar part de cap candidatura política. Ara s’incorpora com independent per tal de treballar perquè la muntanya i el Pirineu en particular passin a tenir unes polítiques específiques segons la seva singularitat.