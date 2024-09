Podi de Frank Porté a la cursa 1, a Dijon-Prenois, Campionat de França d’F4 de l’FFSA

El pilot andorrà, Frank Porté (ACA CLUB Esportiva)

Per al seu retorn al circuit de Dijon-Prenois, -del 13 al 15 de setembre- el Campionat de França d’F4 va viure dos primers dies molt intensos, amb una sessió de classificació especialment competitiva durant el divendres i dues primeres curses molt interessants l’endemà dissabte amb la participació del pilot andorrà, Frank Porté.

Frank Porté comentava: «Des d’un bon inici, als entrenaments privats ens situem a TOP 5. Durant les sessions de classificació vaig esprémer al màxim el rendiment del cotxe, però en tractar-se d’un circuit amb molta degradació, la gestió dels pneumàtics es va tornar molt complicada. Vaig poder optimitzar al màxim els pneumàtics com per a aconseguir una volta bona, vaig quedar 5è en la qualy més atapeïda que hem tingut mai, estàvem els 15 primers en 5 dècimes. Per a la segona qualy vaig quedar setè, estava la lluitada, tan atapeïda que si perdia 1 dècima podia significar perdre tres o quatre posicions».





Cursa 1: nou podi per a Porté

A la cursa 1, Porté es va situar al lloc cinquè de la graella de sortida. El pilot andorrà explicava: «A la primera cursa, vaig triar l’estratègia de posar els pneumàtics nous. Vaig tenir una molt bona sortida, vaig aconseguir situar-me tercer, seguidament hi ha un safety car, però aconsegueixo mantenir el ritme seguint els dos pilots que tenia per davant sense que els que venien darrere poguessin atrapar-me, finalitzant la cursa a P3». El treball previ de l’equip de Porté, més la lluita per a mantenir el lloc, li van assegurar pujar al podi.

Classificació de la carrera 1

Taito Kato (Japó) amb 15 rondes Yani Stevenheydens (Bèlgica) a 3.523 Frank Porte Ruiz (Andorra) a 6.760 Jules Roussel (França) a 7.277 Jules Caranta (França) a 8.315 Augustin Bernier (França) a 12.993 Montego Maassen (Alemanya) a les 13.130 Dylan Estre (França) a 15.693 Rayan Caretti (Tailàndia) a 16.285 10 Chester Kieffer (Luxemburg) a 17.198





Cursa 2: la jungla

Prou conegut és que els líders del campionat estan a pocs punts els uns dels altres, i això significa que la intensitat de les lluites vagi en augment. El pilot andorrà assenyalava: «Pel sistema de graella invertida, vaig sortir sisè a la segona cursa. Vaig tenir una bona sortida, però em vaig quedar encallat entre dos cotxes i vaig haver de deixar anar l’accelerador. Posteriorment va haver-hi un accident en què van estar implicats diversos cotxes i el que va fer que sortís el safety car durant unes 3 o 4 voltes. Una vegada es va recuperar la cursa, faltant 13 minuts per a acabar, van ser batalles constants, una darrere l’altra. Vaig poder arribar a estar tercer, però després vaig baixar a cinquena posició, més tard vaig passar de tercera posició a novena posició i vaig poder remuntar fins a la P6 on vaig finalitzar la segona cursa ».

Classificació de la carrera 2

Dylan Estre (França) amb 14 rondes Montego Maassen (Alemanya) a 0,791 Jules Caranta (França) a 2.194 Jason Leung (Canadà) a 2.648 Rayan Caretti (Tailàndia) a 7.834 Frank Porte Ruiz (Andorra) a 10.585 Gabriel Doyle-Parfait (Gran Bretanya) a 11.339 Jules Roussel (França) a 11.826 Leonardo Megna (Itàlia) a 12.618 10 Mathilda Paatz (Alemanya) a les 13.307





Cursa 3: final de jornada

Diumenge, i per a finalitzar la penúltima data del campionat, Porté es va situar setè a la graella de sortida, amb una estratègia de pneumàtics completament diferent de la de la resta de pilots. El pilot manifestava: «Vaig decidir sortir amb uns pneumàtics molt més usats, i, tot i això, vaig aconseguir fer una molt bona sortida, passant del setè lloc al tercer al primer revolt. Després d’una sortida del safety car, no vaig poder mantenir la posició de podi i vaig finalitzar la cursa a P4 ».

Classificació de la cursa 3

Taito Kato (Japó) amb 15 rondes Yani Stevenheydens (Bèlgica) a 4.401 Montego Maassen (Alemanya) a 5.262 Frank Porte Ruiz (Andorra) a 7.461 Augustin Bernier (França) a 8.964 Jules Caranta (França) a 10.065 Chester Kieffer (Luxemburg) a 10.266 Rayan Caretti (Tailàndia) a 10.638 Enzo Caldaras (França) a 12.903 10 Dylan Estre (França) a 15.770

A la classificació general, mancant la darrera cita per a finalitzar el prestigiós campionat francès, el pilot andorrà ocupa actualment la sisena posició, i afronten, ell i el seu equip, la lluita per a tancar la seva participació dins del top 5.





Classificació provisional del campionat després de Dijon-Prenois

1 Stevenheydens 252 pts, 2 Kato 246 pts, 3 Caranta 235 pts, 4 Kieffer 116 pts, 5 Caretti 109 pts, 6 Frank Porté Ruiz 99 pts, 7 Bernier 92 pts, 8 Maassen 60 pts, 4 pts 1, 9 pts, 8 pts. , 11 O’Grady 44 pts, 12 Estre 40 pts, 13 Caldaras 35 pts, 14 Leung 33 pts, 15 Dorison 21 pts, 16 Schulz 20 pts, 17 Doyle-Parfait 19 pts, 18 Borgna 18 pts, 18 pts.





Darrera cursa del campionat

Round 7: Le Castellet, del 4 al 6 d’octubre.