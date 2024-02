Previsió de bloqueig a la Croisade, des de la tarda de divendres, per part dels agricultors francesos

Carretera tallada a la zona de la Croisade la setmana passada (càmera de trànsit)

El nou bloqueig per a accedir a Andorra que havia de començar avui a la zona de la Croisade a partir de les 10 del matí per part dels agricultors francesos s’ajorna a les 14 hores, segons les darreres informacions. Tot i que els principals sindicats francesos estiguessin d’acord amb les mesures i ajudes per al sector agrícola i ramader que aquest dijous va anunciar el nou primer ministre francès, Gabriel Attal, als pagesos i ramaders de la Cerdanya francesa no els convenç. Creuen que no s’estan complint les seves demandes.

Actualment, estan en contacte amb la prefectura d’Occitània i, per això, de moment, mantenen la concentració de protesta tallant carreteres, però es posposa cap al migdia.





Seguirà ampliació.