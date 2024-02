La Policia deté un home amb 300 euros en bitllets falsos

Un bitllet fals de 50 euros (Policia d’Andorra)

La Policia va detenir ahir dijous, al matí, un turista de 35 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per posar en circulació moneda inautèntica. L’home va intentar pagar amb un bitllet de 50 euros en una benzinera del Pas de la Casa i, quan l’empleat de l’establiment el va passar per la màquina per a comprovar-ne l’autenticitat, va veure que era fals. El turista ho va intentar amb un segon bitllet, també inautèntic, i va ser llavors quan va intervenir la Policia.

L’home duia a sobre 150 euros en bitllets falsos i en tenia 150 més al cotxe que es van trobar, amagats a la guantera, durant l’escorcoll al vehicle. El detingut té antecedents al seu país d’origen per tràfic d’estupefaents i robatori amb arma.

La Policia recomana a tots els establiments comprovar l’autenticitat de tots els bitllets, independentment del seu valor, per a poder detectar-los en el moment del pagament. El Cos també recorda que, si algun comerç es troba amb una persona que intenta pagar amb algun bitllet d’aquesta mena, s’ha de trucar a la Policia i retenir el bitllet per a evitar que arribi a un altre establiment.