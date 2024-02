Andorra participa en un projecte europeu per a estudiar l’ús de l’aigua regenerada

Un paratge amb un riu (SFGA)

En un context de canvi climàtic és necessari impulsar i implementar mesures que permetin incrementar la resiliència davant d’aquest fenomen. És amb aquest objectiu que Andorra participa al projecte europeu I-ReWater per a avaluar a nivell tècnic la possibilitat d’utilitzar aigua regenerada per els cultius. El projecte, que neix ara, persegueix preservar el capital natural per a reforçar-ne l’adaptació al canvi climàtic, promocionar una gestió sostenible dels recursos hídrics, ampliar l’accés a l’aigua i garantir una gestió sostenible dels recursos hídrics.

A la iniciativa, que s’impulsa a través del consorci multidisciplinari de 16 entitats d’Espanya, Andorra, Portugal i França, el Principat hi pren part, a través del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, com a país col·laborador i observador, i es podrà beneficiar dels resultats que s’extreguin de la investigació tècnica. El programa europeu té com a base la convocatòria Interreg Sudoe i compta amb un pressupost de més de 2,2 milions d’euros finançats en un 75% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Així, els projecte es preveu desenvolupar durant el trienni 2024-2026 i contempla l’aplicació pràctica de 15 projectes pilots en múltiples localitzacions de la regió per a testejar l’aprofitament d’aigua regenerada en parcel·les d’agricultura. Les possibilitats que s’obren a l’empara d’aquesta nova investigació són múltiples i no poc ambicioses, ja que, segons es deriva d’estimacions ja realitzades, l’ocupació d’aigua regenerada a l’agricultura podria implicar un estalvi del 10% dels recursos hídrics dedicats actualment amb aquesta finalitat, segons les dades extretes de tot el territori implicat en la investigació. Aquest estalvi permetria destinar a altres usos els recursos hídrics. A més, a causa de la pròpia composició de l’aigua regenerada, enriquida en nitrogen i fòsfor, entre altres components, tindria propietats fertilitzants per a les terres de cultiu.

Els resultats de les diferents accions parcials desenvolupades permetran la posterior elaboració d’una estratègia d’actuació a nivell internacional que servirà per a definir les diferents etapes a seguir en el progressiu procés d’incorporació de les aigües regenerades al conjunt de recursos hídrics disponibles destinats a aquest fi.