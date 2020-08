Pretemporada a Encamp del Barça d’hoquei patins per segon any consecutiu

Després que la setmana passada el Barça d’handbol fes una estada a Encamp, aquest diumenge va arribar a la parròquia encampadana el Barça d’hoquei per a fer-hi l’última setmana de pretemporada. Aquest és el segon any consecutiu que l’equip dirigit per Edu Castro fa alguna setmana d’estada a Encamp, on s’entrenaran fins al divendres 21 d’agost al complex esportiu. Així, aquest dilluns al matí, el conjunt barcelonista ha fet el seu primer entrenament i posteriorment han estat rebuts a les dependències del comú per la cònsol major, Laura Mas, qui els ha volgut donar la benvinguda i ha agraït al FC Barcelona la confiança dipositada amb la parròquia, amb les instal·lacions i amb el comú. A més, ha subratllat que estan “gestionant la pandèmia amb el màxim rigor” i els ha desitjat que se sentin com a casa, segurs i també els ha donat molta sort per la temporada que comencen en una setmana.

Per la seva banda, el tècnic del Barça d’hoquei, Edu Castro, ha indicat que repeteixen estada a Encamp perquè l’any passat van estar molt a gust. “És un lloc ideal per fer la pretemporada, a més, amb les circumstàncies especials d’aquest any“. Sobre la pretemporada, ha indicat que intenten que sigui el més semblant possible a les dels altres anys però el fet de no saber que passarà és el que fa que sigui diferent. Com a mode d’anècdota sobre les principals modificacions, ha comentat que “ara mateix a qualsevol reunió de l’equip, qui primer pren la paraula és el metge” per avisar de les novetats del dia anterior, i ha afegit que sempre tenen present que per davant de tot és la salut, no només seva, sinó de tothom.

Tot i aquesta pretemporada atípica, la qual s’ha allargat una setmana més del que és habitual, el Barça d’hoquei afronta la nova temporada amb el mateix objectiu de cada any que és competir i anar per tots els títols. Per aconseguir-ho, una de les claus serà gestionar bé les emocions i estar mentalitzats en treballar amb la major normalitat possible, ha subratllat el capità de l’equip, Aitor Egurrola, qui afronta la 23a temporada al club. La temporada passada es va aturar en el moment de lluitar per tots els títols i Egurrola desitja continuar amb aquesta línia de feina i que arribin els èxits. “Físicament l’equip està bé perquè vam treballar molt durant el confinament” però la incògnita “està a nivell competitiu” després de gairebé sis mesos aturats, ha dit. D’altra banda, sobre la seva continuïtat al club, ha recordat que va pas a pas però “està clar que moltes temporades pel davant no em quedaran“.

Sobre l’estada a Encamp, Egurrola ha recollit les paraules de la cònsol major i ha remarcat que se senten com a casa. “Les comoditats són màximes i tenim l’hotel i les instal·lacions molt ben preparades“. Així, quan l’equip d’hoquei finalitzi aquesta estada, arribarà la secció de bàsquet del FC Barcelona, que serà la darrera a tancar aquestes estades del club culer a Encamp.