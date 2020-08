Entra en vigor la prohibició de fumar al carrer a Catalunya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dimarts les noves restriccions acordades amb el Ministeri de Sanitat per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19. Les mesures, signades per la consellera de Salut, Alba Vergés, inclouen la prohibició de fumar a la via pública quan no es pugui respectar una distància interpersonal d’almenys dos metres. La resolució contempla que la limitació s’aplicarà tant al consum de tabac com al de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, catximbes o assimilats.

Així mateix, la norma estableix que les activitats d’hoteleria i restauració hauran de tancar abans de la una de la matinada, sense que puguin admetre nous clients abans de la mitjanit. Hotels, restaurants, terrasses, bars i guinguetes també hauran de garantir la distància d’un metre i mig tant en el servei de barra com entre les taules o agrupacions de taules, que no podran superar les 10 persones.

La resolució recorda a la ciutadania la recomanació de limitar les trobades socials fora del grup de convivència estable, així com també que aquestes trobades socials siguin d’un màxim de 10 persones i insta els ciutadans a “col·laborar activament” en el compliment d’aquestes mesures, així com “en l’acceptació i resposta als requeriments que es formulin per les autoritats sanitàries”.

Augment de contagis

Els incompliments a la resolució seran “constitutius d’infracció administrativa” d’acord amb el decret del 4 d’agost, que contempla multes d’entre 100 i 3.000 euros en el cas de les infraccions lleus i de fins als 600.000 en el cas de les molt greus.

La normativa s’ha aprovat “davant la realitat del nombre de contagis i l’increment dels ingressos hospitalaris” i segons l’acord del consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Salut, segons exposa el mateix redactat.