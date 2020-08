Comencen els recorreguts històrics amb la gent gran per recordar com ha canviat l’avinguda Meritxell

Una desena de persones majors de 60 anys han participat aquest matí en el primer dels tallers de La capsa dels records, una activitat organitzada pel departament de Social i el servei d’Arxiu, Recerca i Patrimoni del Comú d’Andorra la Vella durant la qual es fa un viatge en el temps per l’avinguda Meritxell. Es tracta d’un itinerari guiat per recórrer l’avinguda amb el suport de fotografies històriques, propietat de l’Arxiu Nacional d’Andorra (ANA), per resseguir els passos de fotògrafs que des de principi del segle XX i fins a la dècada dels anys 50 van immortalitzar esdeveniments populars, religiosos i institucionals de la parròquia.

Amb aquesta visita els participants han recordat i visualitzat la transformació social i el creixement comercial i econòmic que ha viscut l’avinguda Meritxell en el darrer segle. Avui la xerrada s’ha centrat en els anys de naixement del que més endavant esdevindria el principal eix d’Andorra la Vella, amb un recorregut des de la plaça Príncep Benlloch fins a l’escultura de la Creu Grossa.

L’activitat tindrà continuïtat els propers 25 d’agost i 1 de setembre, amb caminades que s’allargaran fins a la plaça de la Rotonda i el carrer de la Unió i durant les quals s’abordarà com ha crescut i s’ha consolidat l’avinguda.

Les visites són gratuïtes i és imprescindible inscripció prèvia (pot fer-se telefònicament al 730 020) perquè l’aforament està limitat a deu persones com a mesura de prevenció davant de la COVID-19.

La capsa dels records complementa l’oferta d’activitats d’estiu per a la gent gran com les caminades populars per la parròquia, el tennis taula a l’exterior o els itineraris d’art.