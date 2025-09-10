Presoners dels nostres impulsos

Hi ha molta gent amb falta de control emocional o, inclús, amb una gran deficiència, és sorgir l’emoció en qüestió i actuar sense pensar en les conseqüències. La persona no és capaç de parar a reflexionar abans d’actuar, li urgeix realitzar el comportament i aquestes conductes poden ser beure alcohol, begudes ensucrades, fumar tabac, prendre drogues il·legals, automedicar-se, comprar, menjar, apostar diners, etc. La presa de decisions la té condicionada pel sentiment d’urgència, necessita actuar immediatament, si no, el malestar emocional s’apodera d’ella. L’eufòria i la por dominen el seu comportament, no té un termini mitjà i, per tant, tot ha de ser o molt bo o fatal.
Si comença a beure, no para fins a embriagar-se; si comença a fumar, no para fins a acabar-se el paquet de cigarrets; si obre un paquet de galetes, és incapaç de menjar-se només una o dues, ha de menjar-se’l sencer; si es troba en una situació conflictiva, actua fugint o confrontant-se de manera excessiva; etc. la seva intenció és retrobar la calma com sigui i per la via més ràpida. Resumint, és un comportament autodestructiu, perquè la persona viu constantment amb remordiments de consciència donat què, sap que no es comporta com voldria realment. En comptes de tenir un comportament centrat a gaudir, el té enfocat a solucionar el malestar sorgit en les seves interaccions socials.
Inclús, hi ha qui es comporta agressivament, insultant o colpejant perquè no és capaç de controlar-se, la magnitud de l’emoció en qüestió el supera i en comptes de parar i buscar una alternativa per a solucionar-la, es deixa emportar per ella. S’ha de dir també, que és una falta de voluntat i ganes d’esforçar-se, perquè igual que ha après a comportar-se impulsivament, també ho pot desaprendre. Exceptuant això sí, l’addicció a l’alcohol, al tabac, als medicaments i a les drogues il·legals, perquè en aquests casos estem parlant d’un cervell malalt i, per tant, és un tema a part.
