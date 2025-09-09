Catalunya aprova un decret que permet avaluar la gestió del risc d’inundació dels càmpings amb assessorament d’experts independents

La Generalitat ha aprovat el projecte de Decret llei que regula els mecanismes per a avaluar la viabilitat de la gestió del risc d’inundació dels càmpings a Catalunya per a garantir la seguretat de les persones. El Decret llei, que ara iniciarà el tràmit parlamentari, preveu una sèrie de mecanismes que han de permetre avaluar la viabilitat dels establiments de càmping situats en zones properes a cursos fluvials o altres zones inundables per tal de continuar garantint la seguretat de les persones.
La nova normativa preveu també la creació de tres òrgans que impulsaran i duran a terme els procediments d’avaluació (Comissió Tècnica de Càmpings), resoldran aquests procediments (Comissió de Govern de Càmpings), i assessoraran i seran punt de trobada i participació de les diferents administracions locals, representants del sector i experts independents (Consell Assessor i de Participació en matèria de Càmpings).
Els òrgans mencionats conformaran l’estructura organitzativa que en les seves diferents funcions avaluarà la viabilitat de la gestió del risc d’inundació dels càmpings a Catalunya per a continuar garantint la seguretat de les persones i proposarà i decidirà les mesures correctores que eventualment siguin necessàries.
L’estructura de funcionament prevista garanteix un abordatge multidisciplinar de l’avaluació de la gestió del risc d’inundacions de les activitats de càmpings i de les mesures correctores necessàries, amb la participació dels diferents àmbits competents per part de les administracions públiques. Així mateix, l’assessorament per part d’experts i la participació del sector dels càmpings permetrà que les mesures proposades s’adaptin al millor coneixement disponible en matèria de gestió del risc d’inundacions i de l’activitat de càmpings.
Òrgans que crea el decret llei:
Comissió Tècnica deCàmpings: té la funció d’adoptar l’acord d’inici i formular la proposta d’acord en cada procediment de comprovació de la viabilitat de la gestió del risc d’inundació dels càmpings. L’inici dels expedients d’ofici implicarà que tant Protecció Civil de la Generalitat com l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) aporti informes preceptius (CHE en el cas que correspongui). També es poden demanar informes tècnics al Servei Meteorològic de Catalunya o a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per a disposar de majors i millors elements de judici. Els procediments, en els quals es tindrà en compte les realitats preexistents, finalitzen amb la proposta de resolució, que inclourà, eventualment, les mesures a adoptar per a adequar la situació existent als criteris de seguretat Té una composició interdepartamental amb representants dels organismes responsables d’Urbanisme, Protecció Civil, Pressupostos, Administració local, Canvi Climàtic, Turisme, així com de l’ACA la CHE, del Conselh Generau d’Aran, de les entitats municipalistes i de les quatre diputacions.
Comissió de Govern de Càmpings: li correspon resoldre els procediments (iniciats i duts a terme per la Comissió Tècnica) de comprovació de la viabilitat de la gestió del risc d’inundació dels càmpings i adoptar les eventuals mesures d’adequació que es puguin decidir (si son necessàries). Està integrada pels consellers del Departament de la Presidència, que la presideix, i dels departaments d’Interior i Seguretat Pública; Territori, Habitatge i Transició Ecològica; i Empresa i Treball.
Consell Assessor i de Participació en matèria de Càmpings: es crea com a òrgan d’assessorament i de participació format per de l’Administració de la Generalitat, del Conselh Generau d’Aran, de l’Administració General de l’Estat, dels ens locals, dels representants del sector del càmping i d’experts independents, provinents dels àmbits acadèmic i professional. Aquest òrgan podrà plantejar criteris i solucions generals per a la millora de les condicions de seguretat de les instal·lacions dels càmpings, així com per a estudiar criteris de gestió de risc, mesures de predicció i prevenció i altres similars. La seva composició i funcionament s’ha de determinar per acord del Govern de la Generalitat, però, en tot cas, en formaran part representants de l’Administració de la Generalitat, del Conselh Generau d’Aran, de l’Administració General de l’Estat, dels ens locals, dels representants del sector del càmping i d’experts independents, provinents dels àmbits acadèmic i professional.
Origen del decret
Les mesures previstes pel decret neixen del mandat del President de la Generalitat posterior a la DANA de la tardor de 2024. S’ha treballat de forma transversal a Govern i conjuntament amb la Federació Catalana de Càmpings i les administracions locals, en diferents reunions que han tingut lloc els darrers mesos i que han permès sumar esforços per a arribar a un consens.
L’emergència climàtica en què s’emmarquen episodis de pluges de caràcter torrencial que poden produir inundacions ràpides amb un potencial destructiu important requereix aquesta avaluació de la gestió del risc.
Major i millor prevenció: radars
De forma paral·lela al decret aprovat, convé destacar pel que fa a les eines de prevenció en la zona del Pirineu, que el Servei Meteorològic de Catalunya instal·larà tres radars que han de permetre afinar les prediccions meteorològiques per a la zona pirinenca. Aquests tres radars meteorològics, que impliquen una inversió de 6 milions d’euros, s’instal·laran a La Peülla, el Pic de l’Orri i la Tosa d’Alp, després d’avaluar més de 40 emplaçaments i seleccionar els esmentats per la seva bona visibilitat, accessibilitat i disponibilitat de telecomunicacions properes.
S’instal·laran radars de banda X com a alternativa als tradicionals de banda C, que són més òptims per a zones de muntanya. Els radars de banda X són més petits i, per tant, més fàcils d’instal·lar i gestionar. Com que en aquestes zones hi acostuma a haver un alt bloqueig orogràfic, no es requereix de tant d’abast ni potència emesa. A més, els radars de banda X tenen avantatges a l’hora de cobrir els buits d’informació en comparació amb els radars convencionals de banda C que actualment conformen la Xarxa de Radars de Catalunya (XRAD). Gràcies a la instal·lació d’aquesta nova xarxa de radars, que pren el nom de PIRINEX, es millora fins un 90% la visibilitat meteorològica de radar a la zona, sobretot pel que fa a la precipitació en forma de neu.