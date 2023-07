Presenten la 48a edició del Retaule de Sant Ermengol a la Seu

Presentació de la 48a edició del Retaule de Sant Ermengol (Aj. la Seu)

El Patronat del Retaule de Sant Ermengol ha presentat, a la Seu, la 48a edició del Retaule de Sant Ermengol que tindrà lloc del 2 al 10 d’agost, a les deu de la nit, al claustre de la Catedral de Santa Maria d’Urgell. A la presentació hi ha assistit la presidenta del Patronat del Retaule, Núria Balletbò, el director artístic de l’espectacle medieval, Xavier Piguillem i un dels seus membres més veterans, Javier Galindo, acompanyats per l’alcalde de la Seu d’Urgell i regidor de Cultura Joan Barrera.

En aquesta nova edició, el Retaule incorpora una novetat escènica respecte la vida de Sant Ermengol. El contingut d’aquesta nova aportació es revelarà en primícia el dia de l’estrena, tal i com ha explicat el director Xavier Piguillem “es tracta d’un fet concret molt important que va marcar la vida del Sant”.

La presentació d’aquesta 48a edició s’ha dut a terme al claustre de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, localització on se celebra el Retaule anualment. Piguillem ha destacat la importància del claustre “emblemàtic i que és, d’alguna manera, el símbol del Retaule” i com “és un espectacle que està dissenyat per a fer-se aquí”.

També s’ha fet una mirada al passat i a la vegada al futur de l’espectacle medieval. Javier Galindo, membre del Retaule des dels seus inicis, ha explicat com ha viscut ell l’evolució de l’espectacle, fent menció especial a l’edició del 2007. En aquella edició es va celebrar el 50è aniversari de la inauguració del Retaule de Sant Ermengol convidant a tots els actors i les actrius que van participar en totes les edicions passades.

Javier Galindo ha convidat a tothom a viure un any més aquest “retaule amb noves aportacions, amb el nou quadre que ens ha anunciat el director i puguem tenir un èxit que ens convé des de qualsevol punt de vista perquè el Retaule crec que s’ho mereix”.

L’alcalde urgellenc, Joan Barrera, també actor des de fa 8 anys del Retaule de Sant Ermengol, ha volgut destacar la importància de la figura de Piguillem pel que fa a la dinamització i teatralització del Retaule.

Joan Barrera ha descrit l’espectacle medieval com “un acte amb present, passat i molt futur”. Per la seva part, Xavier Piguillem ha dit que ell descriuria l’obra com “història de la Seu, de la comarca i del Bisbat d’Urgell”, mentre que Javier Galindo ha afegit que en el diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix el Retaule de Sant Ermengol com a exemple de “representació, no com una manifestació escultòrica, sinó com una representació viva”.





Participació

D’altra banda, Xavier Piguillem ha fet una crida a “tothom qui vulgui participar, que hi participi. És una experiència molt maca, que està molt bé. Hi ha gent que ve els dies que pot, si de 10 representacions en ve a 5 o 6 o 7, serà benvingut. Hi ha feina per a tots, això per descomptat, qui vulgui provar-ho té les portes obertes.”

Per a acabar l’alcalde ha agraït el Patronat del Retaule de Sant Ermengol i ha declarat que “des de l’Ajuntament urgellenc i, jo mateix, com a regidor de Cultura i també com a alcalde, em comprometo a donar suport al Retaule una vegada més”.





Venda d’entrades

Les entrades per a veure el Retaule de Sant Ermengol ja es poden reservar en línia a través de la pàgina web del Retaule http://www.retaulesantermengol.com/ i a l’oficina Turisme Seu que es troba ubicada a la planta baixa de l’Espai Ermengol.

El preu de les entrades a taquilla són 15 euros, 13 euros l’entrada anticipada i 12 euros amb el descompte del Carnet Jove i del carnet de jubilats.