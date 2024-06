Presentada a Ordino l’edició 2024 del Trail 100 Andorra by UTMB

Presentació del Trail 100 Andorra by UTMB a Ordino (The IRONMAN Group)

Ja s’ha presentat el Trail 100 Andorra by UTMB, que tindrà lloc a Ordino del 14 al 16 de juny. Aquesta va ser la primera presentació des de la formalització del nou contracte de col·laboració entre The IRONMAN Group i el Govern d’Andorra, que assegura la continuïtat de l’esdeveniment fins al 2027. Aquest nou acord consolida les proves de trail running al Principat, destacant la seva gran acollida entre els corredors.

Aquest any, els dorsals es van esgotar en menys de vuit setmanes des de l’obertura de les inscripcions, demostrant l’interès i la popularitat de l’esdeveniment. És especialment rellevant que la distància de 80 km va vendre tots els dorsals, tot i no tenir els circuits publicats.

En aquest sentit el Ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, afirmava que “vàrem fer autocrítica, revisar les proves que tenien més impacte i impulsar-les més, com la Trail 100 Andorra by UTMB que amb més de 3.000 inscrits ens dona una gran projecció internacional i moltes pernoctacions no només a la parròquia d’Ordino, sinó que genera sinergies amb la resta de parròquies.”

El Trail 100 Andorra by UTMB s’ha consolidat com un esdeveniment de referència per als amants del trail running, oferint desafiaments únics en un entorn natural espectacular. La continuïtat fins al 2027 reafirma el compromís de The IRONMAN Group i del Govern d’Andorra per a promoure l’esport i el turisme actiu al Principat.

“Amb Trail 100 Andorra by UTMB, el Comú va fer una aposta per l’esport outdoor i no podríem haver aconseguit estar en el mapa mundial de les curses de trail running sinó fos de la mà d’una empresa amb el prestigi i l’experiència que té The IRONMAN Group”, afirmava la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma. “Que les inscripcions s’exhaureixin amb tanta rapidesa significa que estem fent les coses bé“, deia Coma.

En aquest sentit el Director Regional Sènior per The IRONMAN Group al Sud d’Europa, Agustí Pérez, comentava “Vàrem prometre una cursa internacional i hem fet una cursa que ja està en el mapa mundial amb aquestes UTMB World Series que rep participants de més de 55 nacionalitats diferents, inclosos reconeguts esportistes d’elit, com el 4 vegades campió de Hoka UTMB Mont-Blanc, François Dhanae”.

El tret de sortida de la prova serà el divendres 14 de juny amb l’entrega de dorsals, la presentació dels atletes elit i la Trail Kids. Es pot consultar l’horari complert aquí >>.

Durant la prova es trobaran els resultats, les fotos i informació en la sala de premsa virtual de l’esdeveniment >>.