Ally Wollaston repeteix triomf a Barcelona per a tancar la Volta a Catalunya de Marianne Vos

Podi final de la general de la Volta femenina amb Marianne Vos al centre de la foto com a líder indiscutible (la Volta a Catalunya)

La primera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya s’ha tancat aquest diumenge a Barcelona en un emocionant final a l’Avinguda Maria Cristiana. La jove neozelandesa Ally Wollaston (AG Insurance-Soudal Team), que ja havia estat vencedora de la primera etapa a Manresa, ha sumat el seu segon triomf en una nova arribada a l’esprint en l’etapa final, superant de nou a Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike), que ha assegurat la seva victòria a la classificació general. La llegenda del ciclisme mundial s’ha proclamat així com a primera vencedora de la història de la Volta a Catalunya, amb un triomf d’etapa i dues segones posicions.

La tercera i última etapa d’aquesta Volta a Catalunya tenia un recorregut de 86,6 quilòmetres amb sortida des de Molins de Rei i acabada a Barcelona, que prometia sorpreses amb un recorregut per l’interior del Baix Llobregat i el Penedès amb dos passos de muntanya: l’Alt dels Casots (2a categoria) i l’Alt de Begues (3a categoria). Una jornada que havia de definir la vencedora final de tres dies per a la història.

Les possibilitats del recorregut de mitja muntanya s’han fet notar amb la gran combativitat viscuda al llarg de la jornada. Leonie Laubig (Primeau Vélo-Groupe Abadie) ha estat la primera gran protagonista del dia amb una escapada en solitari que ha durat fins el primer dels ascensos del dia. Malgrat això, la combativitat no s’ha aturat, amb continus intents d’escapada amb protagonistes com la mateixa segona classificada a la general, Riejanne Markus (Team Visma-Lease a Bike). Finalment, l’atac més decisiu l’han protagonitzat a l’Alt de Begues l’alemanya Aileen Schweikart (Laboral Kutxa-Fundación Euskadi) i la neerlandesa Loes Adegeest (FDJ-SUEZ), que ha marxat en solitari en el descens i no ha estat atrapada fins la mateixa aproximació a l’arribada a la Gran Via de Barcelona.

Res podia evitar que l’etapa final d’aquesta Volta històrica a la ciutat comtal acabés en un nou final a l’esprint, que pràcticament ha calcat l’arribada de la primera etapa a Manresa. La jove neozelandesa Ally Wollaston (FDJ-SUEZ) ha estat la més ràpida en un ajustadíssim final davant de Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike), la gran dominadora d’aquesta Volta a Catalunya, en què s’ha acabat emportant la victòria final, l’etapa de la Molina i dues segones posicions parcials.

Marianne Vos, tota una llegenda del ciclisme amb més de 250 victòries professionals i tres campionats del món, ha pujat d’aquesta manera al podi final de Barcelona com a guanyadora, per davant de la seva companya d’equip Riejanne Markus i de la noruega Katrine Aalerud (Uno-X Mobility), vencedora de la reVolta 2021. Un final excepcional per a tancar una primera Volta a Catalunya femenina que marcarà un abans i un després.