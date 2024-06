Escaldes celebra la Festa de la Parròquia amb activitats lúdiques i la tradicional arrossada

Una imatge d’arxiu de la Grossband (AndorraDifusió)

El Comú d’Escaldes-Engordany organitza un reguitzell d’activitats per a celebrar la Festa de la Parròquia que tindrà lloc el cap de setmana del 15 i 16 de juny. L’efemèride serveix per a festejar el 46è aniversari del naixement de la parròquia, que va ser el 14 de juny del 1978. El tret de sortida de la festa es donarà el dissabte 15 de juny, a les 12.00 hores del migdia, a la plaça Coprínceps, amb un concert de la Grossband que donarà un ambient festiu a les terrasses dels bars del mateix indret.

A la tarda, a partir de les 18.00 hores, l’avinguda Carlemany acollirà la cercavila que estarà amenitzada per Batukand. A les 20.00 hores, a l’Església de Sant Pere Màrtir hi haurà el concert de la Coral d’Escaldes-Engordany i la jornada finalitzarà amb un ball de nit organitzat per l’Associació Balland, que tindrà lloc a la sala del Prat del Roure a partir de les 22.30 hores. El preu de l’entrada és de 7 euros.

La Festa de la Parròquia continuarà diumenge, 16 de juny, amb activitats durant tota la jornada. A partir de les 10.30 hores, a l’aparcament del Puader, els més petits realitzaran jocs d’aigua i aprendran a fer-ne un ús responsable. Alhora, també podran jugar dins el circuit de circulació viària tot aprenent les normes bàsiques i senyals de circulació i compartiran moments amb efectius del Cos de Bombers, Policia i integrants de la Creu Roja Andorrana. També hi haurà la possibilitat de fer tallers amb els Castellers d’Andorra, que enguany s’afegeixen a la festa.

També prendran protagonisme altres indrets de la parròquia, com ara la plaça Coprínceps on, a partir de les 11.00 hores, se celebrarà una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i organitzada per l’Agrupació Sardanista d’Andorra. A la mateixa hora, el Prat del Roure acollirà una zona de 3×3 i una exhibició de zumba. El Parc de la Mola serà l’altre escenari on a les 13.00 hores actuarà l’Esbart Santa Anna. Acte seguit, en el mateix indret se celebrarà la tradicional arrossada de muntanya. El preu del tiquet és de 5 euros i inclou el plat commemoratiu del dia de la parròquia, la ració d’arròs, el pa, l’aigua, el vi, el gelat i enguany també el cafè. Els tiquets es podran adquirir moments abans de l’arrossada, però també hi ha l’opció de comprar-lo amb anterioritat al servei de Tràmits del Comú, a la Llar dels jubilats i al Punt d’Informació de l’Illa Carlemany (només als caps de setmana).

Durant la tarda també hi haurà activitat a la parròquia. A partir de les 15.00 hores, Els Senyora prenen protagonisme al Parc de la Mola, que donaran pas a un bingo musical, una sessió de Dj i un karaoke. A les 17.30 hores, la mateixa formació musical oferirà un concert que servirà per a tancar la festa de la parròquia. Paral·lelament, l’aparcament del Puader acollirà les mateixes activitats familiars que el dia anterior.