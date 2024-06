Presentació del llibre de la Càtedra de Pensament Cristià: “Fer front a les addiccions”

Imatge de la Càtedra de Pensament Cristià 2024 (Bisbat d’Urgell)

Avui dijous, 13 de juny, a la sala d’actes de l’església de Santa Maria del Fener (Andorra la Vella), es durà a terme la presentació del llibre resum de les ponències de la Càtedra de Pensament Cristià de l’any 2023: “Fer front a les addiccions”. La presentació anirà a càrrec del Dr. Joan Orrit, director gerent de Benito Menni CASM Germanes Hospitalàries.

L’acte, que començarà a les 20 hores i és obert al públic en general, serà presidit per l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, i es preveu l’assistència del Director de la Càtedra, el Dr. Francesc Torralba i de diverses autoritats del Principat.

Joan Orrit farà aportacions i glossarà el contingut de les ponències del Dr. Josep Solé, el Dr. Miquel Àngel Prats, i el Dr. Francesc Torralba, els quals van participar en la 20a edició de la Càtedra de Pensament Cristià que el Bisbat d’Urgell va organitzar el dia 6 de maig de 2023. En les 110 pàgines del llibre es dona un punt de vista mèdic, educatiu i ètic del fenomen de les addiccions abordant tant la perspectiva del addicte com del seu entorn.

El Dr. Josep Solé va assenyalar geogràficament les ubicacions i els recursos on les persones afectades i les seves famílies poden acudir en la cerca de solucions en el territori català; el Dr. Miquel Àngel Prats va posar la mirada en les addiccions tecnològiques en edat prematures, especialment joves i infants, i la necessitat de desenvolupar un esperit crític per fer un ús responsable de la tecnologia; i el Dr. Torralba va més enllà de la prevenció i cura de les addiccions, des d’un enfocament filosòfic i ètic aborda la perspectiva de futur sobre com reconstruir el projecte de vida després d’una addicció.

Joan Orrit Clotet és doctor en medicina, llicenciat en dret i té un màster de Business Administration per ESADE. Actualment és director-gerent de Bennito Menni CASM Germanes Hospitalàries de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).